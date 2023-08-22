MLB／吉田吞3K 亞洲打擊率3成球員剩大谷

紅襪隊吉田正尚20日5次打數掛零、吞下3次三振。（美聯社）

紅襪隊20日作客紐約，以6：5擊敗洋基 隊，不但完成3連戰橫掃，而且對戰7連勝，不過日籍球星吉田正尚5次打數掛零、吞下3次三振，本季打擊率從3成01掉到2成97，亞洲球員達到3成只剩大谷翔平 。

大聯盟目前只有8人打擊率超過3成，國聯、美聯各4人，馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）一度有機會挑戰4成，目前3成57仍是大聯盟打擊王，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）3成33居次，美聯排名第1是光芒隊迪亞茲（Yandy Diaz）3成25。

大谷翔平打擊率3成06在大聯盟排名第7、美聯第3，全壘打43支、三壘打7支都在大聯盟並列榜首，打點89分排名第6。

吉田18日對洋基3連戰首戰4打數2安打，包括首局3分砲，全場攻下4分打點，接下來兩戰10次打數只有1安、吞下4次三振，目前打擊率2成97在大聯盟排名11、美聯第6，還是相當夠水準。

至於投手表現，目前26人達到10勝，小熊隊史提爾（Justin Steele）、勇士隊史泰德（Spencer Strider）14勝並列大聯盟榜首，光芒隊艾佛林（Zach Eflin）13勝獨居美聯第1，兩位亞洲代表是大谷、大都會 隊千賀滉大，目前都是10勝，接下來是藍鳥隊菊池雄星9勝、教士隊達比修有8勝。