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MLB／大谷42轟出爐 還差歐森1轟 穩居美聯全壘打王

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平又用全壘打救了天使隊，對遊騎兵隊3連戰最後一戰首局開砲，本季第42轟攻下勝利打點。（路透）
大谷翔平又用全壘打救了天使隊，對遊騎兵隊3連戰最後一戰首局開砲，本季第42轟攻下勝利打點。（路透）

大谷翔平又用全壘打救了天使隊，天使隊16日對遊騎兵3連戰最後一戰首局，大谷敲出本季第42轟攻下勝利打點，幫助天使2：0獲勝，逃過系列賽遭橫掃的命運，兩隊本季交手10場各拿5勝。此外，天使隊還有另一個好消息，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將展開實戰投打練習（Live BP），可望挹注戰力。

本場比賽，天使投手群終於回穩，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）先發7.1局，被揮出1支安打、4次保送，讓遊騎兵一路掛零，羅培茲（Reynaldo Lopez）接手0.2局、「終結者」艾斯特維茲（Carlos Estevez）投1局都未失分。

來源：X平台

大谷擔任天使第2棒指定打擊，1局上面對遊騎兵先發投手葛瑞（Jon Gray），在1壞球後逮中95英里速球，揮出中外野方向437英尺全壘打，由於揮棒過猛，頭盔當場落地，乾脆就這樣輕鬆跑壘。

大谷3局上揮出三壘方向內野安打、5局上左外野飛球出局、8局上游擊方向內野安打，此役4打數3安打，本季出賽120場，打擊率從3成02升至3成06。

天使靠大谷首局陽春砲一路領先，9局上捕手泰斯（Matt Thaiss）也轟出陽春砲，本季第8轟出爐，終場以兩分之差獲勝。

大谷本季42轟仍居大聯盟第2、美聯榜首，勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）43轟是大聯盟全壘打王，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）32轟在美聯居次，落後大谷達10轟。

天使本季達到60勝，目前戰績60勝62敗仍在美聯西區排名第4，落後榜首遊騎兵12.5場勝差，美聯外卡仍居第7，爭取季後賽機會不大。

天使隊強棒楚奧特自7月初因勾狀骨受傷就沒有再出賽，總教練尼文（Phil Nevin）表示，「楚奧特今天再次進行發球機打擊練習，他感覺很棒，因此我們將繼續推進復健計畫，接下來幾天安排他實戰投打練習。」

大谷翔平又用全壘打救了天使隊，對遊騎兵隊3連戰最後一戰首局開砲，本季第42轟攻下...
大谷翔平又用全壘打救了天使隊，對遊騎兵隊3連戰最後一戰首局開砲，本季第42轟攻下勝利打點。（美聯社）

天使 勇士 大谷翔平

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