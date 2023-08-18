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MLB／克蕭5局好投 道奇10連勝…洋基5連敗 分區墊底

體育新聞組／綜合報導
克蕭拿下個人本季第11勝。（美聯社）
克蕭拿下個人本季第11勝。（美聯社）

道奇隊16日在主場迎戰釀酒人隊，王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）主投5局失1分，加上打線前3棒發威，終場以7：1贏球，拉出一波10連勝。

這場比賽，道奇1局下靠著羅沙里歐（Amed Rosario）的滾地球先得1分，2局上克蕭被釀酒人坎納（Mark Canha）轟出陽春砲，戰成平手。

來源：X平台

道奇打線前三棒貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及史密斯（Will Smith）總計13打數8安打，其中貝茲跑回本壘4次。8棒泰勒（Chris Taylor）和9棒羅哈斯（Miguel Rojas）都轟出陽春砲。

克蕭用71球投完5局，被敲3安，投出2次三振、2次保送，失1分，本季第11勝入袋，防禦率降為2.48。他表示，「上一場比賽投得比這場好，今晚沒有發揮出最佳狀態，能待在一支這麼出色的球隊，絕對是很大的福氣。」

道奇收下10連勝後，戰績73勝46敗，領先國聯西區第2的巨人10場勝差，他們8月戰績為14勝1敗。

此外，近況不振的洋基隊對勇士隊又以0：2落敗，不但吞下5連敗，而且勝率掉到5成以下，

勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）投6局，只被揮出4支安打，飆出10次三振，奪下本季第12勝，牛棚3人接力未被安打、再賞3K，勇士本季對戰洋基3戰全勝，戰績78勝42敗仍是大聯盟最佳。

洋基這次客場之旅頻頻挨打，對白襪、馬林魚3連戰都是1勝2敗，對勇士更遭清盤，成為美聯東區唯一勝率不到5成的球隊，落後排名第4的紅襪隊3.5場勝差，一旦季末排名倒數第1真的很難看。

洋基從1995年外卡制登場至今，已經24次打進季後賽，只有2008、2013、2014、2016年落空，最近一次分區排名墊底已是1990年，還是大聯盟4個分區、美聯東區7隊的年代。

克蕭拿下個人本季第11勝。（Getty Images）
克蕭拿下個人本季第11勝。（Getty Images）

勇士 道奇 洋基

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