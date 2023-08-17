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MLB／洋基遭勇士清盤吞5連敗 面臨近33年首次墊底危機

記者藍宗標／即時報導
洋基被勇士橫掃吞下5連敗，而且勝率掉到5成以下，季後賽希望快沒了。（美聯社）
洋基被勇士橫掃吞下5連敗，而且勝率掉到5成以下，季後賽希望快沒了。（美聯社）

洋基隊近況不振，16日對勇士隊3連戰最後一戰又以0：2落敗，不但吞下5連敗，而且勝率掉到5成以下，戰績60勝61敗繼續在美聯東區墊底。

勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）投6局，只被揮出4支安打，飆出10次三振，奪下本季第12勝，牛棚3人接力未被安打、再賞3K，勇士本季對戰洋基3戰全勝，戰績78勝42敗仍是大聯盟最佳。

洋基全場4支安打，其實還比勇士多1支，先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez）2局下被羅沙里歐（Eddie Rosario）轟出兩分砲種下敗因，只投3.1局失兩分吞敗。

羅沙里歐本季第18轟出爐，也是勇士本季第232轟，團隊全壘打數在大聯盟穩居龍頭。

洋基這次客場之旅頻頻挨打，對白襪、馬林魚3連戰都是1勝2敗，對勇士更遭清盤，成為美東東區唯一勝率不到5成的球隊，落後排名第4的紅襪隊3.5場勝差，一旦季末排名倒數第1真的很難看。

洋基從1995年外卡制登場至今，已經24次打進季後賽，只有2008、2013、2014、2016年落空，最近一次分區排名墊底已是1990年，還是大聯盟4個分區、美聯東區7隊的年代。

勇士 洋基 季後賽

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