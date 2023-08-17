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MLB／大谷作客遊騎兵 球迷高喊「我們要翔平」

記者蘇志畬／綜合報導
遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。（歐新社）
遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。（歐新社）

天使隊日籍球星大谷翔平15日遭到遊騎兵隊壓制，全場僅敲出一支內野安打，天使隊也以3：7輸給美西龍頭，遊騎兵球迷的招募聲四起，不時喊出「快來德州」、「我們要翔平」。

本場比賽，大谷翔平先發第2棒、指定打擊，1局上首打席敲出一支一壘方向滾地球，但展現腳程跑贏補位的投手，形成內野安打，此時遊騎兵主場出現「Come To Texas（快來德州）」的聲音，而大谷後續遭到牽制出局。

後續3個打席，大谷翔平敲出2次滾地出局，另1次是5局上2出局一、二壘有人時，大谷站上打擊區時遊騎兵球迷又開始喊起「We Want Shohei（我們要翔平）」，只不過大谷遭到三振。

大谷翔平全場4打數1安打，打擊率為3成02，今年季後將成為自由球員的他，開始獲得不少敵隊球迷的「招募」，根據日本媒體報導，遊騎兵球迷表示：「大谷翔平是世界上最棒的球員，很希望他過來，遊騎兵隊一切都更好，他在這裡可以贏球，天使都在輸。」

該球迷甚至排好第1棒塞米恩（Marcus Semien）、第2棒大谷翔平、第3棒席格（Corey Seager）的打線，只不過不確定遊騎兵能否在「錢鬥」中爭取到大谷，笑稱：「不知道他接不接受抖內（球迷贊助）？」

遊騎兵隊第2棒席格本場敲出3安、5分打點，包含3局下的2分砲、7局下的陽春砲，單場雙響砲外，8局下還有2分打點安打；天使隊則是9局上葛里奇克（Randal Grichuk）臨去秋波2分砲。

遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。（歐新社）
遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。（歐新社）

大谷翔平 天使 德州

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