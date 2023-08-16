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MLB／洋基、大都會追求大谷？媒體悲觀：不是有錢就好

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平休賽季將成為自由球員，傳出紐約兩大豪門都對他有興趣。（Getty Images ）
大谷翔平休賽季將成為自由球員，傳出紐約兩大豪門都對他有興趣。（Getty Images ）

大谷翔平休賽季將成為自由球員，備受各界關注，先前傳出紐約兩大豪門都對他有興趣，但紐約媒體卻對此感到悲觀。

「紐約每日新聞」專欄作家盧皮卡（Mike Lupica）近日撰文指出，許多球迷期待大谷翔平降臨紐約，但看看大都會洋基隊的現狀，大谷會願意來這裡？本季大都會和洋基加起來花費超過6億美元，結果這兩隊勝率都低於5成，證明贏球不是有錢就好。

盧皮卡提到大都會目前放眼2025和2026年；洋基老闆已經花很多錢，從上次奪下世界大賽冠軍（2009年）到現在，花了幾十億美元。目前來看，洋基看起來像是棒球版的紐約尼克（NBA球隊）戰績不上不下。

盧皮卡認為，這代表著除了金錢，紐約任何球隊都沒有大谷翔平想要的東西。大谷已親眼見證，無論賺多少錢，效力錯誤球隊對偉大球星的影響。隊友楚奧特（Mike Trout）就是一個例子，他是大谷出現前最優秀的球員，13年生涯卻只打過3場季後賽。

文末提到，紐約2支豪門預計仍會追求大谷翔平，想得到這位棒球界的梅西（Lionel Messi），當然要付出鉅額薪資，但得到大谷不是支票就可辦到，看看戰績表。

此外，大聯盟官網撰文指出，本季最有機會入選年度最佳陣容的球員名單，大谷翔平被看好入選指定打擊年度第一隊，官網直言，「有什麼話能充分地表達他的偉大？」

官網指出，這位二刀流巨星會變得更好，特別是打擊方面，他正創造前所未有的生涯高峰。大谷目前轟出41發全壘打、獲得75次保送以及上壘率0.408，領先美聯。另外，長打率0.665、整體攻擊指數（OPS）1.073及290個壘打數，領先全大聯盟。

大谷翔平 洋基 大都會

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