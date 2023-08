MLB／大谷翔平用腳跑1安 遊騎兵球迷喊：來德州可贏球

天使 隊日籍球星大谷翔平 15日遭到遊騎兵隊壓制,全場僅敲出一支內野安打,天使隊也以3:7輸給美西龍頭,遊騎兵球迷的招募聲四起,不時喊出「快來德州 」、「我們要翔平」。

大谷翔平先發第2棒、指定打擊,1局上首打席敲出一支一壘方向滾地球,但展現腳程跑贏補位的投手,形成內野安打,此時遊騎兵主場出現「Come To Texas(快來德州)」的聲音,而大谷後續遭到牽制出局。

後續3個打席,大谷翔平敲出2次滾地出局,另1次是5局上2出局一、二壘有人時,大谷站上打擊區時遊騎兵球迷又開始喊起「We Want Shohei(我們要翔平)」,只不過大谷遭到三振。

