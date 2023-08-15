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MLB／手術後球速變慢 柳賢振仍靠這招奪勝

體育新聞組／綜合報導
柳賢振主投五局僅失兩分非自責分，拿下本季首勝。（美聯社）
柳賢振主投五局僅失兩分非自責分，拿下本季首勝。（美聯社）

韓籍左投柳賢振2022年進行手肘韌帶置換手術，這個月才迎來復出。雖然球速逐年下滑，但經驗老道的柳賢振還是能找到解決打者的方法，13日他對戰小熊主投五局沒有丟掉自責分，靠著隊友灌進11分的火力支援摘下勝投。這是柳賢振睽違了超過一年的首勝，也是藍鳥輪值的一記強心針。

柳賢振本就不以球速快而聞名，但近年來球速呈現微幅下滑也是不爭的事實，他在這場比賽的均速為88英里，最快球速僅91英里，靠著優異的變化球與控球和打者周旋。柳賢振開場就遇到本場比賽最大亂流，何納（Nico Hoerner）、哈普（Ian Happ）分別靠著保送及安打上壘，在兩人出局後，史旺森（Dansby Swanson）擊出邊線附近的二壘安打，幫助小熊先馳得點。

柳賢振掉了兩分非自責分後就沒再讓對手越雷池一步，總計主投五局用了復出至今最多的86球，被敲2支安打、送出2次保送，另外投出3次三振。藍鳥打線前四局在瓦修（Daulton Varsho）的三分砲帶領下，給了柳賢振8分的援護，最終他摘下睽違444天的首勝。

事實上，柳賢振上一場比賽才被強襲球直擊膝蓋， 一度被擔心是否有辦法照原定輪出賽，但柳賢振用表現證明自己健康無虞。「這非常了不起，他總是照著自己的節奏，也避免被打得強勁，他復出後的三場先發跟他受傷前的表現一樣。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「以他的年紀，能有如此表現實在不可思議，這並不容易，但柳賢振讓它看起來很容易。」

小熊總教練羅斯（David Ross）也贊同柳賢振運用經驗將打者群玩弄於股掌，並誇讚他的變速球「具有毀滅性」。「我知道他的球速還沒恢復水準，但依舊能壓制打者，那顆變速球相當有毀滅性，當你給他一點領先優勢，你很難從他手上拿到大量分數。」

柳賢振主投五局僅失兩分非自責分，拿下本季首勝。（路透）
柳賢振主投五局僅失兩分非自責分，拿下本季首勝。（路透）

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