MLB／「下半季之王」烏力亞斯發威 道奇狂奪8連勝

烏力亞斯狂飆平生涯最高的12次三振。（路透）

道奇 隊本季輪值戰力備受考驗，但在季中交易補強及老大哥克蕭（Clayton Kershaw）回歸後舒緩不少，8月團隊防禦率僅2.48在大聯盟排名第2。本季起伏不定的烏力亞斯（Julio Urias）13日也繳出頂尖身手，投7局送出平生涯最多的12次三振，率領道奇橫掃分區墊底的洛磯隊，奪下8連勝。

烏力亞斯前兩年分別位居國聯塞揚票選第7、第3名，今年季後將成為自由球員，本季表現卻不甚理想，賽前ERA+正巧是聯盟平均的100，高達4.39的防禦率跟去年的2.19相比更是暴漲超過一倍。對於每年都在爭冠行列的道奇來說，烏力亞斯的狀況將影響季後賽 走向。

不過，烏力亞斯是著名的「下半季之王」，生涯下半季總計25勝3敗、防禦率1.98的數據堪稱無敵，本場比賽再次展現王牌本色，先發7局被敲出4支安打失3分，投出12次三振，優質先發摘下本季第10勝。

烏力亞斯說：「這場比賽有很多高潮和低谷，過去兩個賽季我的表現非常穩定，但今年不得不克服一些讓我有點不穩定的事情，現在身體及精神狀況都非常好，我們正在回歸正軌。」

「他一整天都很專注，球威非常好，可見他下定決心要投滿至少6局，最終他投了7局，還有能力投第8局，他充滿侵略性並保持效率，我們今天需要這樣的他。」道奇主帥羅伯茲 （Dave Roberts）如此盛讚烏力亞斯。