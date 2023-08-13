MLB／赫南德茲入選水手名人堂 在小葛、一朗前激動落淚

水手隊舉行「國王」赫南德茲（中）進入球隊名人堂的儀式，老戰友貝爾崔（左）致意時，赫南德茲當場落淚。(美聯社)

水手隊12日在西雅圖 主場迎戰金鶯隊前，特別舉行「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）進入球隊名人堂的儀式，成為隊史第11人，老戰友貝爾崔（Adrian Beltre）上前致意時，赫南德茲當場流下英雄淚。

赫南德茲2005年從水手起步，2019年結束大聯盟生涯，在水手15個球季投出169勝136敗、防禦率3.42，不但是隊史最多勝、最多三振（2524次）紀錄保持人，也是2010年美聯塞揚獎得主，還拿過美聯勝投王、防禦率王。

赫南德茲現年37歲，12日在接近爆滿45823名球迷前，情緒相當激動，他說：「2002年時，你們給了我這個委內瑞拉16歲孩子一個機會，一直支持我，你們是世界上最偉大的球迷，我愛你們。」

12日這場儀式，名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）親自為赫南德茲披上名人堂夾克，重量級退役球員鈴木一朗 、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、貝爾崔也出席典禮，尤其生涯3166安的貝爾崔上前擁抱時，赫南德茲再也忍不住，當場激動落淚。