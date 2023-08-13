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MLB／張育成續留紅襪 下放3A等機會

記者蘇志畬／綜合報導
台灣好手張育成透過指定讓渡程序，確定續留紅襪但下放小聯盟3A，未來仍有機會重返大聯盟。（Getty Images）
台灣好手張育成透過指定讓渡程序，確定續留紅襪但下放小聯盟3A，未來仍有機會重返大聯盟。（Getty Images）

台灣好手張育成透過指定讓渡程序續留紅襪隊，但下放小聯盟3A等待下次升上大聯盟的機會，本季台將在大聯盟的人數歸零，總教練柯拉期許他在3A有更多空間磨練打擊，加強原本的弱點。

張育成日前被放到讓渡名單之中，若無其他球隊選走，他可以選擇拒絕下放，被紅襪釋出後成為自由之身，不過根據波士頓當地媒體指出，張育成選擇留在紅襪。

報導中指出，紅襪球團希望張育成持續精進打擊，總教練柯拉表示：「對張育成來說，愈常上場比賽就愈能夠調整攻擊，有些地方我相信他能做得更好，像是球種辨識、揮棒選擇，到3A出賽嘗試新的事物，無論結果如何，對他都是有益的。」

對於張育成的防守能力，柯拉沒有話說：「是個非常好的防守者、很好的運動員，他是個強壯的小子，只要咬中球心，球就能飛得很遠，到現在的環境裡，他可以放慢步調（調整）。」

今年開季張育成不是紅襪的游擊首選，但他在主力缺陣的時候，成功扛起先發游擊手的位置，提供球隊守備穩定性，不過1成62的打擊率，是張育成無法在主力歸隊後留在40人名單的原因。

不過張育成續留能提供紅襪在守備不穩時的備案，不少紅襪球迷得知消息後也說「太棒了」、「他還留在球隊」。

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