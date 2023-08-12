世界少棒賽／中華隊1分飲恨輸美國 粉絲讚：雖敗猶榮

中華隊在美國貝比魯斯聯盟舉辦的世界少棒冠軍賽中，今天以1分之差惜敗，未能拿下冠軍寶座。（取材自台灣貝比魯斯聯盟臉書粉絲團）

台灣的少棒代表隊在美國貝比魯斯聯盟舉辦的世界少棒賽中，一路過關斬將，拿下國際組分組賽冠軍，今對戰美國組分組賽冠軍的俄亥俄河谷代表隊，爭奪世界少棒賽事總冠軍，中華隊雖然在第4局先拿下1分，但美國隊在5局下連拿2分，中華隊最後以1分之差惜敗。

貝比魯斯聯盟Cal Ripken世界少棒錦標賽8月4日在美國密蘇里州 開打，中華隊這次由宜蘭縣蓬萊國小組訓，來自4個縣市、15名球員組成聯隊參賽，其中13名是來自原鄉部落的孩子，這也是該聯盟成立70逾年來，首次有中華隊參與。

此次Cal Ripken少棒層級預賽分美國組和國際組，共11個國家、34支球隊參賽，台灣小將在國際組預賽依序擊敗墨西哥 、加勒比海、澳洲 、韓國及日本隊，一路打敗各國強手，今天在美東時間下午5點半迎戰美國組的俄亥俄河谷代表隊。

兩隊一開戰就陷入僵局，在前3局都無法得分，直到第4局中華隊先攻，拿下1分，但美國隊防守嚴密，之後中華隊未能再添分，美國隊則是在4局下連攻2分，最後一局的6局上中華隊未再得分，美國隊以2比1拿下勝戰，提早結束比賽。