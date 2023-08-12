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MLB／張育成續留紅襪 下放3A 教頭期許：磨練打擊，他可以更好

記者蘇志畬／綜合報導

台灣好手張育成透過指定讓渡程序，10日確定續留紅襪但下放小聯盟3A，未來仍有機會重返大聯盟，總教練柯拉（Alex Cora）也期許他在3A磨練打擊，加強原本的弱點。

張育成日前被放到讓渡名單中，若無其他球隊選走，他可以選擇拒絕下放，被紅襪隊釋出後成為自由之身，不過根據波士頓當地媒體「MassLive.com」指出，張育成選擇留在紅襪。

今年開季張育成不是紅襪隊的游擊首選，但他在主力缺陣的時候，成功扛起先發游擊手的位置，提供球隊守備穩定性，只不過打擊能力無法在主力歸隊後讓自己卡在40人名單中，今年39場出賽打擊率僅1成62、整體攻擊指數0.552。

「MassLive.com」報導中指出，紅襪球團希望張育成持續精進打擊，只不過到了3A還要跟阿洛尤（Christian Arroyo）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）、漢米爾頓（David Hamilton）等人競爭上場時間。

總教練柯拉指出，3A有不少好球員，還不確定會如何安排，「對張育成來說，越常上場比賽就越能夠調整攻擊，有些地方我相信他能做得更好，像是球種辨識、揮棒選擇，到3A出賽嘗試新的事物，無論結果如何，對他都是有益的。」

對於張育成的防守能力，柯拉沒有話說：「是個非常好的防守者、很好的運動員，他是個強壯的小子，只要咬中球心，球就能飛得很遠，到現在的環境裡，他可以放慢步調（調整）。」

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