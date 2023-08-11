MLB／大谷40轟10勝 大聯盟史上唯一

收下本季第10勝，締造大聯盟史無前例的連兩季「10勝、10轟」壯舉 。（歐新社）

MLB天使 隊「二刀流」大谷翔平 9日投出6局失1分非責失的表現，加上隊友打擊支援來得及時，以4：1擊敗巨人隊，收下本季第10勝，締造大聯盟史無前例的連兩季「10勝、10轟」壯舉，也是史上唯一創下「40轟、10勝」的球員，天使也重回5成勝率。

本場比賽，大谷翔平先發「第2棒、投手」，2局上在1出局後因為被敲二壘打、保送，讓對手攻上得點圈，接下來捕手牽制失誤更讓對手進占二、三壘，隨後因高飛犧牲打掉分，但不算自責分。

The only MLB player to have multiple seasons with 10+ wins and 10+ home runs hit? Shohei Ohtani 🦄#GoHalos x @NationalPro pic.twitter.com/ZC4AjkrFpy — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年8月10日

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3局上大谷翔平更被敲出2支安打，但力保不失，接下來3個半局只面對最低消的9人次，其中4局、5局都是三上三下，6局上投出保送後靠雙殺解圍。

投手大谷以97球投完6局被敲3支安打，丟掉1分非責失，防禦率下修到3.17，另有5次三振、3次四壞保送，只不過退場時天使還以0：1落後。

6局下天使馬上給予大谷勝投資 格，倫吉佛（Luis Rengifo）開局敲出二壘打，下一棒打者翔平獲得故意四壞保送，朱力（Brandon Drury）的安打扳平比數，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）三分砲逆轉戰局，天使就此領先到底。

天使3名牛棚投手保住3分領先，讓大谷翔平收穫本季第10勝，加上作為打者累積40轟，大聯盟史上僅1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾單季「10勝、10轟」，大谷連續兩年都達標「10勝、10轟」成為史上第一人。