MLB／綠色怪物「吃球」 吉田正尚找不到成罕見二壘打

比賽打到一半,球不見了。9日紅襪隊與皇家 隊之戰出現罕見場景,外野手吉田正尚跳接失敗,球直接卡進「綠色怪物」計分板燈座之中,最終判定為場地二壘安打,紅襪隊省掉1分,最終也以4:3險勝皇家。

狀況出現在2局上2出局、一壘有人,皇家隊伊斯貝爾(Kyle Isbel)敲出一支左外野深遠飛球,吉田正尚跳起來沒接到,轉身要找球卻不知道在哪裡,細看身後牆上的出局數燈泡有一顆破掉,球原來就卡在裡面。

吉田正尚表示:「我知道我沒接到球,但後來一直想找球卻看不到,真的是出乎意料。」

Joe Castiglione is 76 years old, been calling Red Sox games for 41 years, and he just said he’s never seen this before. pic.twitter.com/XyyZFBNex0