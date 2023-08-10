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MLB／綠色怪物「吃球」 吉田正尚找不到成罕見二壘打

記者蘇志畬／即時報導
皇家打者這一球球直接卡進「綠色怪物」計分板燈座之中，讓吉田正尚一度找不到，最後判定為場地二壘安打。（美聯社）
皇家打者這一球球直接卡進「綠色怪物」計分板燈座之中，讓吉田正尚一度找不到，最後判定為場地二壘安打。（美聯社）

比賽打到一半，球不見了。9日紅襪隊與皇家隊之戰出現罕見場景，外野手吉田正尚跳接失敗，球直接卡進「綠色怪物」計分板燈座之中，最終判定為場地二壘安打，紅襪隊省掉1分，最終也以4：3險勝皇家。

狀況出現在2局上2出局、一壘有人，皇家隊伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲出一支左外野深遠飛球，吉田正尚跳起來沒接到，轉身要找球卻不知道在哪裡，細看身後牆上的出局數燈泡有一顆破掉，球原來就卡在裡面。

吉田正尚表示：「我知道我沒接到球，但後來一直想找球卻看不到，真的是出乎意料。」

原本一壘跑者達菲（Matt Duffy）已經跑回本壘，但因判定為場地二壘安打，只能回到三壘，最終紅襪隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta）度過危機，先發5局僅掉2分，另有8次三振，拿下勝投。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）也說：「我從沒看過這種事，我們曾經讀過規則，大家都說過如果球卡在綠色怪物會有什麼狀況，我總是覺得『這不可能發生』，沒想到是真的。」

被綠色怪物幫了一把，皮維塔表示：「我原本以為球卡在綠色怪物牆角之類的，沒想到穿過燈泡，老實說這真的有點幸運，伊斯貝爾那一球打得很好。」

紅襪隊在2局上只掉1分就收場，2局下也很快追平，4局上雖然又掉1分，但4局下佛度戈（Alex Verdugo）的2分打點二壘打逆轉比數，就此領先到最後。

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