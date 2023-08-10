MLB／新人羅倫佐飆無安打比賽 費城人挖到寶
MLB費城人隊31歲右投羅倫佐（Michael Lorenzen），9日在主場對國民隊之戰投出無安打比賽，用124球獨撐9局，率領費城人7：0獲勝。
來源：X平台
這是大聯盟本季第4場無安打比賽，前3場是洋基隊投手赫曼（Domingo German）6月29日對運動家隊之戰投出完全比賽，老虎隊3名投手7月9日對藍鳥隊接力無安打，太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）8月2日對守護者隊無安打。
本場比賽，羅倫佐一路封鎖國民打線，投124球寫下生涯單場新高，其中76球是好球，投出5次三振，只因4次保送被上壘，締造費城人隊史第14場無安打紀錄。
值得一提的是，費城人主場市民銀行球場從2004年啟用至今，羅倫佐僅是第二位締造無安打比賽的投手，上一人是已故名人堂球星哈勒戴（Roy Halladay）在2010年季後賽締造紀錄。
國民繼1999年7月19日遭洋基隊孔恩（David Cone）完全比賽後，再度嘗到無安打比賽的慘痛滋味。
羅倫佐原本效力老虎隊，在8月2日交易截止日前被換到費城人，交易對象正是20歲台灣內野手李灝宇。
羅倫佐改披費城人球衣後，投出亮眼成績，4日對馬林魚隊先發8局失兩分奪勝，本場演出更驚人的無安打比賽，本季戰績升至7勝7敗、防禦率3.23。
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