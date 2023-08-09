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MLB／給他奧斯卡 J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

聯合新聞網／ 即時報導
J-Rod上演沒收全壘打美技。（美聯社）
J-Rod上演沒收全壘打美技。（美聯社）

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）8日在比賽中沒收教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）全壘打，卻做出沮喪表情，讓主播一開始以為沒接到，後來才恍然大悟被他騙了，水手官方推特也寫下「請給他一座奧斯卡獎」。

水手8日在主場迎戰教士隊，4局上教士球星塔提斯將球擊向中外野，球被J-Rod在牆前沒收。不過他卻沒有露出開心表情，走了幾步才突然微笑，向現場球迷做動作表示自己有接到球，讓整座球場充滿歡呼聲，水手官方推特也上傳圖片，寫下：「外界會給J-Rod金手套獎，我們則會給他一座奧斯卡」。

奧斯卡獎 推特

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