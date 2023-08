MLB／給他奧斯卡 J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodriguez)8日在比賽中沒收教士隊塔提斯(Fernando Tatis Jr.)全壘打,卻做出沮喪表情,讓主播一開始以為沒接到,後來才恍然大悟被他騙了,水手官方推特 也寫下「請給他一座奧斯卡獎 」。

Julio Rodríguez goes full Cheshire Cat on Fernando Tatis Jr. with this home run robbery.



What a play. pic.twitter.com/qQxFevza1X