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MLB／大谷翔平適時安打 天使2位新同學建功終止7連敗

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平8日4打數1安打。（Getty Images）
大谷翔平8日4打數1安打。（Getty Images）

天使隊8日終於終結連敗陰影，1局下大谷翔平的適時安打開啟4分大局，接著兩度被追到1分差，但在兩位新同學的幫助下，終於以7：5擊敗巨人隊，終止7連敗，也是交易截止日後的首勝，差1勝就可重返5成勝率。

天使8日首局就取得領先，倫吉佛（Luis Rengifo）二壘打後，大谷翔平的中間方向穿越安打先馳得點，結果單局5支安打，讓天使隊添得4分。

雖然3局上狂失3分，但天使靠著5局下朱力（Brandon Drury）的陽春砲、7局下穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的高飛犧牲打，拉到3分差。

巨人弗洛瑞斯（Wilmer Flores）8局上兩分砲讓比賽回到1分差，8局下天使泰斯（Matt Thaiss）的高飛犧牲打建功，2出局、三壘有人時，巨人故意四壞保送大谷翔平，他趁機跑出本季第16盜，只不過8日開轟的朱力仍被解決。

天使透過交易加盟的兩位成員為勝利作出貢獻，吉歐利托（Lucas Giolito）6局失3分優質先發，萊昂（Dominic Leone）在8局上壘上有人接手時雖然挨轟，但接下來連抓6個出局數，總計2局被敲1支安打、掉1分，守住勝利。

大谷翔平作為第2棒指定打擊，總計4打數1安打，本季打擊率3成07，除了首打席安打外，接下來兩次敲出飛球出局、一次滾地出局，外加最後的敬遠，有1保送、1次盜壘。

大谷翔平8日4打數1安打。（美聯社）
大谷翔平8日4打數1安打。（美聯社）

天使 大谷翔平

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