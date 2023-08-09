MLB／天使牛棚送禮 大谷15盗破紀錄也只能苦笑

大谷又寫下一項史無前例紀錄，但在9局上目睹天使牛棚遭巨人隊虐爆，吞下本季最慘的7連敗。（美聯社）

大谷翔平 再締造一項大聯盟第一人的紀錄，7日跑出本季第15盗，在賽季前114場就有40轟加15盜為大聯盟史上首見，而他單場雙安，卻在9局上目睹天使 牛棚遭巨人隊虐爆，天使終場以3：8輸球，吞下本季最慘的7連敗。

大谷將在這波與巨人的3連戰扛起最終戰先發投手，7日在首戰先擔任指定打擊、第2棒出賽，4打數敲出2安打，首局敲安打後盗二壘，跑出本季第15盗，加上已握有的40轟，進度前所未見，過去最接近的紀錄為1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）117場。

大谷第3局打向一壘方向的滾地球出局，第6局則是打穿中間防線的滾地安打，跑出一支二壘打，兩出局時克朗（C.J. Cron）的安打送回大谷，先幫天使追平，莫尼亞克（Mickey Moniak）再掃超前安。

巨人7局上就靠戴維斯（J.D. Davis）揮出陽春砲追平，天使下半局由葛里奇克（Randal Grichuk）三壘打、倫吉佛（Luis Rengifo）一壘打串聯，再度超前戰局。

但1分領先對天使來說顯然太困難，莫尼亞克8局上將彼德森（Joc Pederson）飛行距離408尺的中外野飛球收進手套，已經先沒收一支可能的追平轟，但9局上終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）把關1分領先還是砸鍋。

艾斯特維茲面對6人次，只抓下1個出局數，無人出局已被攻占得點圈，貝利（Patrick Bailey）掃出2分打點二壘打逆轉戰局，最終投0.1局被敲3安打、2保送，狂失5分，巨人則是單局打了11人次、攻下6分。