我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

MLB／天使牛棚送禮 大谷15盗破紀錄也只能苦笑

記者陳宛晶／綜合報導
大谷又寫下一項史無前例紀錄，但在9局上目睹天使牛棚遭巨人隊虐爆，吞下本季最慘的7連敗。（美聯社）
大谷又寫下一項史無前例紀錄，但在9局上目睹天使牛棚遭巨人隊虐爆，吞下本季最慘的7連敗。（美聯社）

大谷翔平再締造一項大聯盟第一人的紀錄，7日跑出本季第15盗，在賽季前114場就有40轟加15盜為大聯盟史上首見，而他單場雙安，卻在9局上目睹天使牛棚遭巨人隊虐爆，天使終場以3：8輸球，吞下本季最慘的7連敗。

大谷將在這波與巨人的3連戰扛起最終戰先發投手，7日在首戰先擔任指定打擊、第2棒出賽，4打數敲出2安打，首局敲安打後盗二壘，跑出本季第15盗，加上已握有的40轟，進度前所未見，過去最接近的紀錄為1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）117場。

大谷第3局打向一壘方向的滾地球出局，第6局則是打穿中間防線的滾地安打，跑出一支二壘打，兩出局時克朗（C.J. Cron）的安打送回大谷，先幫天使追平，莫尼亞克（Mickey Moniak）再掃超前安。

巨人7局上就靠戴維斯（J.D. Davis）揮出陽春砲追平，天使下半局由葛里奇克（Randal Grichuk）三壘打、倫吉佛（Luis Rengifo）一壘打串聯，再度超前戰局。

但1分領先對天使來說顯然太困難，莫尼亞克8局上將彼德森（Joc Pederson）飛行距離408尺的中外野飛球收進手套，已經先沒收一支可能的追平轟，但9局上終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）把關1分領先還是砸鍋。

艾斯特維茲面對6人次，只抓下1個出局數，無人出局已被攻占得點圈，貝利（Patrick Bailey）掃出2分打點二壘打逆轉戰局，最終投0.1局被敲3安打、2保送，狂失5分，巨人則是單局打了11人次、攻下6分。

天使 大谷翔平

上一則

場邊人語／藍鳥幼雛 強棒勝出

下一則

MLB／豪門兩樣情…道奇克蕭將回歸 洋基洛登又傷

延伸閱讀

樹倒砸人、閃電擊中…美東惡劣天氣至少2死 百萬戶停電

樹倒砸人、閃電擊中…美東惡劣天氣至少2死 百萬戶停電
尼日政變領袖表態 拒絕西非經濟共同體代表團到訪

尼日政變領袖表態 拒絕西非經濟共同體代表團到訪
涼掉…大谷紀錄夜 牛棚砸鍋天使7連敗

涼掉…大谷紀錄夜 牛棚砸鍋天使7連敗
大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸