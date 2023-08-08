MLB／「Z魔神」又被打爆 葛蘭基12敗登聯盟敗投王

葛蘭基主投4局失5分，球隊最終以4：8不敵費城人隊，葛蘭基吞下本季第12敗。（美聯社）

皇家 隊「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）6日主投4局失5分，球隊最終以4：8不敵費城 人隊，葛蘭基吞下本季第12敗，與隊友萊爾斯（Jordan Lyles）和洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）並列大聯盟敗投王。

皇家首局就攻下3分大局，但下半局葛蘭基被費城人史托特（Bryson Stott）轟出追平三分砲。皇家2局上靠者梅蘭德斯（MJ Melendez）陽春砲再度領先，不過葛蘭基2局下又被費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出兩分砲，球隊陷入落後，最終輸球。

本場比賽亮點是葛蘭基一度有機會站上久違的打擊區，原因是皇家陣中只有2個捕手，主戰捕手培瑞茲（Salvador Perez）第2局因傷退場，為了讓擔任指定打擊的費爾明（Freddy Fermin）接替蹲捕，皇家只能取消指定打擊，培瑞茲的棒次由投手來打。

4局上半皇家輪到梅蘭德斯打擊，下一棒的葛蘭基在場邊練打，可惜梅蘭德斯出局結束攻勢。葛蘭基完成4局投球任務後，原本預計是5局上首名打者，但教練選擇換代打。

事實上，葛蘭基本場只用59球，皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）賽後表示，「我也很想看到他擊球，我希望我們7：2領先，這樣我們可以讓他打三次，但我們必須把握贏球機會。」

過去國聯未實施「指定打擊制度」，因此投手有許多打擊機會，而葛蘭基是出名的強打投手，他生涯累積600個打席，敲出9轟、29支二壘安打、34分打點，打擊率2成25。

葛蘭基賽後談到如果真的上場打擊，「我會很開心，我覺得華克（Taijuan Walker）可能會投給我打。」