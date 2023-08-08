MLB／藤浪晉太郎這絕活比大谷強 差1球「完美一局」

日籍投手藤浪晉太郎只差一球就能達成「完美一局」，好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄。（美聯社）

大谷翔平 還在遙望的季後賽，同梯的藤浪晉太郎可望在旅美第一年就圓夢，金鶯隊6日以2：0擊敗大都會 隊，成為美聯第一支達到70勝的球隊，而藤浪繳出「準完美一局」的表現，還以102.6哩刷新日本投手在大聯盟最快球速紀錄。

藤浪來到金鶯後的表現漸回穩，6日參與一場由5名投手聯手演出的完封勝，他在第8局登板，面對阿隆索（Pete Alonso）、史都華（DJ Stewart）都是3球三振，面對納瓦耶茲（Omar Narvaez）的打席也是先取得2好球，第3球被打成游擊上方的小飛球出局，差一點就是9球3K的完美一局。

藤浪在第2打席3球都破百哩，第3球更達102.6哩，從大聯盟導入Statcast系統以來，日籍投手僅大谷、藤浪投過超過100哩的球速。大谷的最速一球為2022年9月10日面對太空人 隊時的101.4哩，而藤浪光是本季已被測出92球100哩以上、7球102哩以上，先前的最快紀錄為102.1哩，此役以102.6哩突破自我。

壓制性的好投獲得金鶯隊教頭海德（Brandon Hyde）力讚。