MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪

史奈德在生涯前三戰用球棒寫紀錄，成為球隊橫掃紅襪的大功臣。（美聯社）

這周紅襪與藍鳥的系列賽堪稱超級新人史奈德（Davis Schneider）的個人秀。繼5日3打數3安打，6日更繳出5支4外帶一發425英尺大號全壘打的「鐵支」表現，幫助球隊以13：1大敗紅襪，完成了系列賽橫掃。這個系列賽是史奈德生涯前三戰，他13打數狂敲9支安打，包含兩發全壘打，成為歷史首位。

由於當家游擊手比切特（Bo Bichette）在對戰金鶯的比賽中因跑壘受傷，藍鳥便將農場排名第28的史奈德拉上來支援。原以為比切特的缺陣會對火力造成不少影響，沒想到史奈德一鳴驚人，對戰紅襪的系列賽成了最佳表演舞台。

生涯第一個打席敲出全壘打只是序曲，他在三連戰分別敲出2、3、4支安打，打回5分打點，是歷史第一個生涯前三戰合計繳出9安+2轟的成績的菜鳥，用嗆辣成績向球迷做足自我介紹。

「當談到大聯盟的歷史，我是一個數據狂人」，2017年第28輪被選中，在小聯盟苦熬六年的史奈德說，「能夠成為其中一員真的很酷，我實在很難形容這種感覺」。

與史奈德恰巧同姓的藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也讚賞他在這個系列賽的火力挹注。「你很難將史奈德排出打線之外」，他說，「他就像是綻放的火花，看到一個球員努力工作並成功兌現成實績，這感覺很甜美。」

史奈德在系列賽大放異采的表現不僅讓他在比切特缺陣時站穩先發定位，更幫助藍鳥橫掃同為外卡競爭者的紅襪。在系列賽後兩隊已來到5場勝差，藍鳥逐漸坐穩外卡第3的位置。