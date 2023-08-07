回鍋太空人首戰 韋蘭德7局好投淪悲情 不敵洋基

韋蘭德回到太空人首戰繳出一場優質先發。（Getty Images）

去大都會 「出差」半年的韋蘭德 （Justin Verlander）在交易大限前被交易回老東家太空人 ，5日對上洋基 迎來轉隊後首戰。這場比賽他主投七局僅失兩分表現亮眼，無奈隊友遭「小鬍子」柯特斯（Nestor Cortes）率領的洋基投手群封鎖， 最終以3：1落敗，韋蘭德無奈「問天」。

去年以2年8600萬美元大約轉投大都會的韋蘭德不過半季時間就被交易回太空人，本季首度身披太空人戰袍的比賽對上的是另一支紐約球隊洋基，雖然吞下敗仗，但他用97球吃完七局掉了兩分，繳出一場優質先發。

「回到這裡感覺很棒，有種奇怪的熟悉感」，韋蘭德說，他與捕手馬多納度（Martín Maldonado）的搭配迅速就抓到節奏，「我感覺有一段時間不在這裡，但實際上只過了三個月，我喜歡球隊的大家，也喜歡跟他們在場上一同競爭。」

韋蘭德前兩局就用了41球，但迅速找回狀況，後面五局只花了56球。「前幾局是場戰鬥」，韋蘭德說，「但我在投球上找回控制力，讓我能做出更好的投球，並專注在比賽中，後面幾局感覺好多了。」

不過太空人的打線難以突破洋基投手群的壓制，本場只有貢獻2支安打，吞下16K，僅靠著亞土維（Jose Altuve）的生涯第200轟打回一分。傷癒復出的強投柯特斯在四局被打出一支安打的同時還送出了8K，強勢的表現也替近期出現危機的洋基輪值注入強心針。

「這就是柯特斯最好的狀態」，洋基主帥布恩（Aaron Boone）說，「雖然他的體能還沒建立起來，但可以從比賽中看到跡象，能夠將球送到想要的位置，柯特斯今天的投球十分銳利。」

相隔超過兩個月重回投手丘的柯特斯也對此戰的表現感到滿意，也表示目前健康無虞的身體讓他感覺狀況很好。「感覺我比三個月前強了很多，甚至比賽季初還好」，柯特斯說，「沒有任何疼痛、也沒有任何痠痛，我知道當我的手臂能維持今天這樣的狀況，就能夠像今天一樣掌握投球內容。」