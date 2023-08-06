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MLB／張育成本季第6轟 救不了紅襪

記者藍宗標／綜合報導
旅美好手張育成(右)7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。（Getty Images）
旅美好手張育成(右)7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。（Getty Images）

旅美好手張育成連續9場比賽未開轟，4日在波士頓主場重新開張，對藍鳥隊之戰7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟、生涯第20轟出爐，紅襪終場3：7落敗，終止對戰7連勝。

大聯盟本季賽事只剩不到兩個月，紅襪近6戰吞下5敗，戰績57勝52敗在美聯東區排名第4，只領先洋基隊半場勝差，美聯外卡暫居第5，還未拚進前3名保障名單。

張育成再扛先發9棒游擊手，面對藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah），3局下三壘平飛球、5局下游擊滾地球出局，7局下三度對決，在2好1壞後逮中93.5英里速球，轟上芬威球場「綠色怪物」全壘打牆，一度幫助紅襪追成3：6，也打退馬諾亞。

張育成3打數1安打，本季出賽37場打擊率1成70、全壘打6支、打點18分，4日砲轟馬諾亞，也是繼7月23日對大都會隊強投薛則（已被交易到遊騎兵隊）開轟後，相隔9場比賽再度出現全壘打。

紅襪投手群4日被揮出14支安打，包括5支全壘打，先發投手派克斯頓挨了3轟，投5局失4分吞敗，紅襪從一開賽就落後到比賽結束，本季首次輸給藍鳥。

另方面，紅襪近期做出人事異動，將日前交易來的內野手烏力亞斯（Luis Urias）拉上大聯盟，為清出名單空間，選擇將陣中內野手阿洛尤（Christian Arroyo）給DFA，解決明星游擊手史托瑞（Trevor Story）復出後內野過於擁擠的問題，這也代表張育成仍會是紅襪內野重要輪替。

這意言謂紅襪教練團仍很看重4日開轟的張育成，就算即將被史托瑞取代交出游擊防區，預期仍會移防二壘，改和烏力亞斯分攤上場時間。

旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。（Getty Image...
旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。（Getty Images）

大都會 洋基 波士頓

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