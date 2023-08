MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成5人出場

白襪、守護者隊今天把棒球場變拳擊場,6局下拉米瑞茲(Jose Ramirez)滑上二壘後,與游擊手安德森(Tim Anderson)發生口角,兩人一言不合直接擺起拳擊架勢互毆,進一步釀成兩軍板凳清空,最終2選手、3教練遭到驅逐出場。

此戰在守護者主場進步球場(Progressive Field)進行,火爆場面出現在6局下,拉米瑞茲敲出右外野邊線落地的安打,頭部撲壘挑戰二壘,從安德森的胯下滑進二壘,拉米瑞茲起身後指著安德森的鼻子罵,下一秒就見安德森把手套一脱,準備上演大場面。

兩人都瞬間都棒球員切換到拳擊手模式,雙手擺好拳頭,跳躍身子等待出擊時機,安德森先出手,被拉米瑞茲一個側身閃過,拉米瑞茲連揮了兩拳落空,第三次出手直擊安德森的臉上將他撂倒在地。

兩軍板凳清空,選手們先是忙著架開事主,氣氛看似短暫冷靜下來,隨後在教練陣營爆發第二波爭執,幾位老人家開始推擠起來。

最終共有5人遭到驅逐出場,除了安德森、拉米瑞茲之外,守護者教頭法蘭柯納(Terry Francona)、三壘指導教練薩布洛夫(Mike Sarbaugh)、白襪教頭葛里佛(Pedro Grifol)都領到出場罰單。

Chaos in Cleveland between the White Sox and Guardians 🤯



🎥: @NBCSWhiteSox pic.twitter.com/HdFluEcmkp