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MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成5人出場

記者陳宛晶／即時報導
白襪、守護者隊對戰，6局下拉米瑞茲滑上二壘後，與游擊手安德森發生口角，兩人一言不合直接擺起拳擊架勢互毆。(取材自推特)
白襪、守護者隊對戰，6局下拉米瑞茲滑上二壘後，與游擊手安德森發生口角，兩人一言不合直接擺起拳擊架勢互毆。(取材自推特)

白襪、守護者隊今天把棒球場變拳擊場，6局下拉米瑞茲（Jose Ramirez）滑上二壘後，與游擊手安德森（Tim Anderson）發生口角，兩人一言不合直接擺起拳擊架勢互毆，進一步釀成兩軍板凳清空，最終2選手、3教練遭到驅逐出場。

此戰在守護者主場進步球場（Progressive Field）進行，火爆場面出現在6局下，拉米瑞茲敲出右外野邊線落地的安打，頭部撲壘挑戰二壘，從安德森的胯下滑進二壘，拉米瑞茲起身後指著安德森的鼻子罵，下一秒就見安德森把手套一脱，準備上演大場面。

兩人都瞬間都棒球員切換到拳擊手模式，雙手擺好拳頭，跳躍身子等待出擊時機，安德森先出手，被拉米瑞茲一個側身閃過，拉米瑞茲連揮了兩拳落空，第三次出手直擊安德森的臉上將他撂倒在地。

兩軍板凳清空，選手們先是忙著架開事主，氣氛看似短暫冷靜下來，隨後在教練陣營爆發第二波爭執，幾位老人家開始推擠起來。

最終共有5人遭到驅逐出場，除了安德森、拉米瑞茲之外，守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）、三壘指導教練薩布洛夫（Mike Sarbaugh）、白襪教頭葛里佛（Pedro Grifol）都領到出場罰單。

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