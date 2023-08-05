我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

MLB／大谷翔平未開轟苦吞3K 打擊率3成10仍居美聯第3

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使再輸給水手苦吞4連敗。 (路透)
大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使再輸給水手苦吞4連敗。 (路透)

天使隊4日繼續在洛杉磯主場迎戰水手隊，雙方進行4連戰第2戰，大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使終場7：9落敗，最近吞下4連敗，戰績56勝55敗在美聯外卡排名仍居第7。

大谷3日轟出本季第40支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，勇士隊歐森（Matt Olson）37轟居次，也在國聯排名第1，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）29轟在美聯暫居第2，落後大谷達11轟。

大谷再戰水手，1局下首次打擊遭三振，3局下獲保送後，靠穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）3分砲得分，4局下出現本季第18支二壘打，6局、9局下都吞三振，打擊率3成10仍在美聯排名第3，也是大聯盟日籍球員最高，紅襪隊吉田正尚3成05居次。

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）只投4局，被揮出9支安打、包括3支全壘打，失7分全是自責分；水手先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）也失常，投6局被揮出10支安打，也挨了3轟，同樣失7分自責。

天使1局上就被攻下4分，雖打完5局兩度追平比數，直到7局都是5：5，但牛棚出狀況，8、9局上各失1分，終場仍以兩分之差落敗。

天使 勇士 大谷翔平

上一則

NBA／魔獸發文 不後悔毀掉詹皇和Kobe09年對決機會

下一則

場邊人語／車城虎投 費城駐守

延伸閱讀

MLB／金河成追「20-20」紀錄 大谷再奪月MVP

MLB／金河成追「20-20」紀錄 大谷再奪月MVP
場邊人語／虎頭蛇尾 天使終虧

場邊人語／虎頭蛇尾 天使終虧
MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥

MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥
MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘

MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35
谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

2023-08-03 03:27
索馬利亞女將參加田徑100公尺，以超過21秒成績完賽讓人傻眼，開跑後就一路墊底。 (影片截圖)

世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

2023-08-03 02:47

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟