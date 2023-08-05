我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

買錯？天使吉歐利托轉隊先發2場都吞敗

體育新聞組／ 綜合報導

大聯盟交易大限有多名先發投手轉隊，遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）、金鶯隊弗萊賀提（Jack Flaherty）及費城人隊羅倫佐（Michael Lorenzen）3日都是轉隊後初登板，皆拿下勝投，相較之下，吉歐利托（Lucas Giolito）轉戰天使後已吞下2敗。

薛則3日面對老虎首局就丟掉3分，但隨後回穩，總計主投6局失3分，飆出9次三振，奪下本季第10勝。弗萊賀提面對藍鳥，主投6局只失1分，投出8次三振，創2項隊史罕見紀錄。

費城人3日遭遇外卡競爭者馬林魚，羅倫佐繳出8局只失2分的優異表現，率費城人以4：2贏球，戰績也反超馬林魚，登上國聯外卡第2名。

反觀轉戰天使的吉歐利托，首戰面對藍鳥主投5.1局失3分，但天使打線只攻下1分，因此承擔敗投。第二戰吉歐利托面對勇士只投3.2局，被揮出8支安打、失9分再度吞敗，單場失分寫下生涯最慘紀錄，防禦率從轉隊前的3.79飆升到4.36。

交易大限前被交易，尚未在新東家登板的先發投手還有遊騎兵隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery），他預計4日對決馬林魚，太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）5日則要碰上洋基。另外光芒隊的瑟瓦雷（Aaron Civale）則預定在5日對決老虎隊。

費城 天使 太空人

上一則

花式滑冰／日本滑冰王子羽生結弦宣布結婚 女主角是誰？

下一則

抽筋提前退下投手丘 大谷翔平照樣轟出第40號全壘打

延伸閱讀

大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」
你認為天使存在嗎？民調：69%美國人相信有天使

你認為天使存在嗎？民調：69%美國人相信有天使
MLB／費城人拿李灝宇單換明星投手 交易網站說老虎賺到了

MLB／費城人拿李灝宇單換明星投手 交易網站說老虎賺到了
MLB／低價買入的最佳人選？ 傳馬林魚看上白襪游擊手

MLB／低價買入的最佳人選？ 傳馬林魚看上白襪游擊手

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35
谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

2023-08-03 03:27
索馬利亞女將參加田徑100公尺，以超過21秒成績完賽讓人傻眼，開跑後就一路墊底。 (影片截圖)

世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

2023-08-03 02:47

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟