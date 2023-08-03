MLB／季中重大交易 7大贏家有賣家大都會

大都會大甩賣，寄送走薛則後，趕在交易大限最後一天也送走韋蘭德，不過這波邁向未來的操作被官網點評是交易贏家。 (美聯社)

大聯盟交易截止日前發生多筆交易，官網點名今年的7大贏家，包含找回王牌韋蘭德（Justin Verlander）的太空人 、引進強投瑟瓦雷（Aaron Civale）的光芒及補進5名球員的天使 ，還有正在競爭國聯外卡名額的小熊、教士及馬林魚。

大都會 是名單上唯一的賣家，他們本季可說是清倉大拍賣，將薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵、韋蘭德送往太空人，一夕間千賀滉大變成大都會王牌投手。另外代班終結者羅伯森（David Robertson）、外野手范姆（Tommy Pham）、工具人坎納（Mark Canha）及牛棚投手（Dominic Leone）也都被清出。

官網指出，大都會盡全力減少損失，本周沒有球隊比他們得到更多農場回報。大都會球迷可以感嘆今年發生的問題，但不必拘泥於此，球團正聰明地向前。

以下為2023年重要交易整理：

6月30日：遊騎兵和皇家交易

遊騎兵從皇家得到古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman），送出左投拉根斯（Cole Ragans）與小聯盟外野手卡布雷拉（Roni Cabrera）。

7月19日：金鶯和運動家交易

金鶯從運動家得到日籍投手藤浪晉太郎，送出小聯盟左投盧卡斯（Easton Lucas）。

7月25日：道奇和紅襪交易

道奇從紅襪得到工具人赫南德茲（Enrique Hernandez），送出新人投手羅伯森（Nick Robertson）、3A投手漢格曼（Justin Hagenman），以及250萬美元現金。

7月26日：雙城和馬林魚交易

雙城送出前明星終結者洛培茲（Jorge Lopez），向馬林魚換回牛棚投手弗洛羅（Dylan Floro）。

7月26日：道奇和守護者交易

道奇送出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），得到游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）。

7月26日：天使和白襪交易

天使從白襪手中交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），送出左投布希（Ky Bush）、捕手奎羅（Edgar Quero）兩名小聯盟潛力新秀。

7

月27日：大都會和馬林魚交易

馬林魚從大都會得到終結者羅伯森（David Robertson），送出農場排名第18名內野手瓦格斯（Marco Vargas）和第21名捕手赫南德茲。

7月30日：大都會和遊騎兵交易

大都會送出薛則，換回遊騎兵隊農場第3名新秀、外野手亞古納（Luisangel Acuna）。

7月30日：藍鳥和紅雀交易

藍鳥從紅雀得到火球男希克斯（Jordan Hicks），送出自家農場第7的投手羅伯斯（Sem Robberse）以及右投克洛芬斯頓（Adam Kloffenstein）。

7月30日：遊騎兵和紅雀交易

遊騎兵從紅雀得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），送出自家農場第11名的右投羅比（Isaiah Roby）、第14的內野手薩吉斯（Thomas Saggese），以及28歲左投金恩（John King）。

7月30日：天使和洛磯交易

天使向洛磯換來外野手葛里奇克（Randal Grichuk）、一壘手克朗（C.J. Cron），送出農場排名第8的右投梅登（Jake Madden）、第28的左投艾布里特（Mason Albright）。

7月31日：小熊和國民交易

小熊得到國民隊三壘重砲卡德拉里歐（Jeimer Candelario），送走自家農場第14名的左投赫茲（DJ Herz）和第16名的內野手梅德（Kevin Made）。

7月31日：響尾蛇和水手交易

響尾蛇向水手換回終結者塞瓦德，送出三壘手羅哈斯（Josh Rojas）、菜鳥外野手坎佐內（Dominic Canzone）及2A內野手布里斯（Ryan Bliss）。

7月31日：光芒和守護者交易

光芒換回近期表現出色的先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale），送出百大新秀第38名的曼扎多（Kyle Manzardo）到守護者隊。

8月1日：太空人和大都會交易

太空人從大都會得到塞揚強投韋蘭德和現金，送出百大新秀第68名、自家農場第1名的吉爾伯特（Drew Gilbert），農場第4名的克里佛（Ryan Clifford）兩位外野手。

8月1日：金鶯和紅雀交易

金鶯從紅雀得到先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty），送出自家農場第16名的內野手普里耶托（Cesar Prieto）、第18名的左投羅姆（Drew Rom）以及右投休瓦特（Zack Showalter）。

8月1日：藍鳥和紅雀交易

藍鳥從紅雀得到游擊手狄楊恩（Paul DeJong）和現金，送出小聯盟投手斯萬森（Matt Svanson）。

8月1日：費城人和老虎交易

費城人從老虎得到明星先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen），送出自家農場第5名的李灝宇。

8月1日：馬林魚和守護者交易

馬林魚從守護者得到一壘手貝爾（Josh Bell），送出內野手塞古拉（Jean Segura）、小聯盟內野手華森（Kahlil Watson）。

8月1日：馬林魚和白襪交易

馬林魚從白襪得到三壘手柏格（Jake Burger），送出自家農場第4名的左投艾德（Jake Eder）。

8月1日：教士和海盜交易

教士從海盜得到希爾（Rich Hill）、一壘手崔志萬，送出自家農場16名的左投沃爾夫（Jackson Wolf）、小聯盟外野手蘇埃羅（Estuar Suero）、里瓦斯（Alfonso Rivas）。

8月1日：紅襪和釀酒人交易

紅襪從釀酒人得到內野手烏力亞斯（Luis Urias），送出小聯盟投手（Bradley Blalock）。

8月1日：天使和大都會交易

天使從大都會得到牛棚投手里昂，送出自家農場第9名的內野手傑克森（Jeremiah Jackson）。

8月1日：藍鳥和紅雀交易

藍鳥從紅雀得到游擊手狄楊恩（Paul DeJong）和現金，送出小聯盟投手斯萬森（Matt Svanson）。

8月1日：洋基和白襪交易

洋基從白襪得到米道頓（Keynan Middleton），送出自家農場第29名的投手瓦雷拉（Juan Carela）。

8月1日：釀酒人和響尾蛇交易

釀酒人從響尾蛇得到牛棚左投（Andrew Chafin），送出牛棚右投斯特澤萊基（Peter Strzelecki）