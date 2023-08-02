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MLB／張育成敲安止15打數乾旱 紅襪終止3連敗

記者蘇志畬／即時報導
張育成連15打數無安打的低潮在9局上敲安破解。（路透）
張育成連15打數無安打的低潮在9局上敲安破解。（路透）

紅襪隊台將張育成的打擊率止跌回升，連15打數無安打的低潮在9局上敲安破解，紅襪靠著佛度戈（Alex Verdugo）、麥奎爾（Reese McGuire）兩轟，以6：4擊敗水手隊，終止3連敗。

張育成1日擔任先發第9棒、游擊手，首打席敲出右外野高飛球出局，接下來4局上、6局上都遭到三振，成為該局最後出局數，9局上繼續打擊，在1好3壞下敲出投手方向滾地球形成內野安打，終結安打荒。

張育成前一支安打已經是7月26日，接下來5場比賽都掛蛋，加上1日前3打數，已經連15打數沒有安打，1日4打數1安打的表現，打擊率從1成56回升到1成60。

紅襪1日開賽就以0：1落後，不過4局上從吉田正尚的二壘打開啟攻勢，1出局滿壘阿洛尤（Christian Arroyo）的場地二壘打敲回2分逆轉，麥奎爾高飛犧牲打追加1分。

5局上佛度戈轟出2分砲，6局上換麥奎爾貢獻陽春砲，水手雖有蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）在5局下敲出2分砲，但幫助有限。

紅襪先發投手投手貝約（Brayan Bello）6局被敲8支安打丟掉4分，但隊友幫助下取得第8勝，另有7次三振；水手先發投手米勒（Bryce Miller）5.2局被敲7支安打，丟掉6分，承擔第4敗。

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