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MLB／敬畏大谷、賈吉 對手狂投保送

體育新聞組／綜合報導
賈吉復出後首度回到主場，全場吞下三次保送。（Getty mages）
賈吉復出後首度回到主場，全場吞下三次保送。（Getty mages）

每次故意四壞保送，都代表對大谷翔平的敬畏，7月30日對勇士隊之戰再度被直接請上一壘，近3場追加5次、本季13次故意四壞，單獨站上大聯盟「敬遠王」，所屬的天使隊以4：1擊敗勇士。而去年跟大谷翔平競逐MVP的「法官」賈吉（Aaron Judge）在復出的第三場比賽又吞下3次保送，隊友通通無法將他送回來，洋基打線也慘遭光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）封鎖，以5：1吞敗。

大谷對戰勇士，3打數2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞，前4打席全數上壘，唯一出局是9局上，已無再失分空間的勇士必須與他對決，掃出406呎中外野飛球，差一點就要出牆，遭到勇士中外野手哈里斯二世美技沒收。

賈吉在復出的首場比賽對戰金鶯就遭到三次四壞球伺候，洋基最後以1：0遭到完封。賈吉沒有打過一場復健賽就回歸大聯盟戰線，整體狀況是未知數，但金鶯對他的「尊重」也很快獲得驗證，在下一場比賽金鶯選擇正面對決，就被打出猛打賞外帶逆轉的本季第20轟。

看到金鶯在這兩場比賽的極端結果，光芒對戰洋基也食髓知味，四個打席三度將他保送上壘。包含這場在內，賈吉復出的3場比賽已經被保送6次，而這6次隊友從沒有一次讓他回本壘得分，後續的比賽可能會繼續面臨這樣的窘境。

「我有工作要做」，賈吉賽後受訪時表示，「當我踏上打擊區，我必須爭取上壘；如果得點圈有人，則得將他們送回來，這是我唯一專注的事情。」

賈吉也提到，球隊打線難以上壘，更遑論串聯，整體打擊內容還有進步空間。「我們沒做好份內的工作，一些該打的球都沒有打好」，賈吉說，「當我們上不了壘包，當然沒辦法打回分數，總之我們在場上得做出些調整。」

大谷翔平7月30日對戰勇士隊，3打數敲出2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞保送...
大谷翔平7月30日對戰勇士隊，3打數敲出2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞保送。（路透）

勇士 洋基 大谷翔平

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