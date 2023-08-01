我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

MLB／費城人拿李灝宇單換明星投手 交易網站說老虎賺到了

記者蘇志畬／即時報導
費城人將農場排名第5的李灝宇交易到老虎隊一換一，換來明星級投手羅倫佐。（取材自MiLB官方推特）
費城人將農場排名第5的李灝宇交易到老虎隊一換一，換來明星級投手羅倫佐。（取材自MiLB官方推特）

費城人隊要拚季後賽，決定將台灣好手、農場排名第5的李灝宇交易到老虎隊一換一，換來明星級投手羅倫佐（Michael Lorenzen），專門計算交易成果的美國網站指出，這筆交易是老虎隊賺到。

費城人隊希望增加先發投手深度，羅倫佐會是最好選擇，今年球季首度入選明星賽的他，18場先發拿下5勝7敗、防禦率3.58，投105.2局有83次三振，雖然近2年都是先發，但生涯前7個球季有6季都是後援為主，在2個角色都能為費城人隊帶來幫助。

20歲的李灝宇守備位置以二壘為主，今年在高階1A打出打擊率2成83、5轟、26分打點的成績，整體攻擊指數0.773，在交易後成為繼倪福德、唐肇廷、羅華韋後，老虎體系中的第四位台灣選手。

專門分析交易價值的「Baseball Trade Values」指出，根據交易模型計算，羅倫佐交易價值為330萬美元，李灝宇為780萬美元，因此這筆交易中，費城人隊是付出較高代價的一方，也有球迷指出，李灝宇在費城人隊深厚內野陣容中很難出頭。

費城人隊目前游擊有透納（Trea Turner），二壘手史托特（Bryson Stott）、三壘手波姆（Alec Bohm）今年表現也都很好，李灝宇到老虎隊仍有強力競爭，目前老虎隊前兩號新秀基斯（Colt Keith）、楊恩（Jace Jung）都能守二壘。

費城 季後賽

上一則

MLB／大都會買家變賣家 送韋蘭德回太空人

延伸閱讀

MLB／大都會買家變賣家 送韋蘭德回太空人

MLB／大都會買家變賣家 送韋蘭德回太空人
MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥

MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥
MLB／大谷就是傳奇 勇士三壘手：百年之後仍會被討論

MLB／大谷就是傳奇 勇士三壘手：百年之後仍會被討論
MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘

MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功