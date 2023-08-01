MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥

大谷翔平。（美聯社）

日籍球星大谷翔平 以「二刀流」之姿席捲全球棒壇，不過即使在亞洲、美國擁有超高人氣，大谷的家人們仍相當低調，鮮少在鏡頭前露面。近日日本 資深女星保科有里在推特放上一張合照，翔平的哥哥大 谷龍太的面貌也難得曝光。

有著「外星人」般投、打技巧的大谷翔平身高193公分，優良的比例與結實身材，再加上帥氣的臉龐，讓他成天在球場被球迷告白、甚至「被結婚」。

而基因良好的大谷翔平其實有位大他6歲的哥哥大谷龍太，身高187公分的他過去是社會人棒球隊「豐田汽車東日本」的外野手兼教練，目前則專職球隊教練。

61歲的日本女星保科有里7月30日在推特發文：「大谷翔平的哥哥，身高有187公分，實在太酷了，兄弟倆都好優秀，一定很受歡迎吧。」

對於兄弟倆長得像不像，網友看法兩極，有人認為兩人的神韻非常相似，也有網友表示雖然兩人都是大帥哥，但感覺長得不太像。

大谷翔平的父親是前三菱重工橫濱社會棒球隊球員，母親加代子則是前三菱重工橫濱羽毛球隊選手，姊姊結香在學生時代是打排球，畢業後擔任護理師，2020年嫁給了大谷翔平高中母校「花卷東高校」的野球部部長流石裕之。可以說大谷一家跟體育運動都離不開關係。