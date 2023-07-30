我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

MLB／滿壘被換代打 大谷雙腿抽筋退場

記者陳宛晶／綜合報導
大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。（Getty Images）
大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。（Getty Images）

爭取美聯外卡的重要戰役，天使隊28日出師不利，全場只靠大谷翔平的陽春砲取分，終場以1：4不敵藍鳥隊，4連勝畫下句點；大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，是否可能進入傷兵名單？總教練尼文（Phil Nevin）明確回應：「沒想過」。

天使全力爭取季後賽門票，今天前往加拿大出賽，面對現居美聯外卡第3的藍鳥，大谷擔任第2棒，4打數敲出2安打。

面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），大谷首打席就震懾藍鳥主場羅傑斯中心，將第1球93.4哩直球掃出右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助天使先馳得點，他個人連3打席開轟，本季累積39轟。

大谷第3局揮空遭到三振，第6局則在一出局時敲出左外野平飛安打，天使的攻勢最終0推進結束該半局；大谷在8局擔任首位打者，敲出游擊方向滾地球出局。

值得關注的是，天使在9局上的攻勢靠2安打、1保送攻占滿壘，本該輪到大谷的打席卻換上代打，尼文賽後表示，大谷在8局的打席打完後雙腿抽筋，因此提前退場，隔日再評估他的狀況。

高斯曼先發6局被敲5安打，僅因大谷的陽春砲掉分，送出9次三振；藍鳥打線3轟撐場，2局下先靠查普曼（Matt Chapman）敲追平陽春砲，詹森（Danny Jansen）3局下補上另一發超前陽春彈，7局下梅菲爾德（Whit Merrifield）也加入開轟行列。

大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。（路透）
大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。（路透）

天使 大谷翔平 季後賽

上一則

場邊人語／韓打長球 日投出糗

下一則

場邊人語／美國院校 育才走俏

延伸閱讀

MLB／聽三壘手的話 藍鳥敬遠大谷翔平 2連勝天使

MLB／聽三壘手的話 藍鳥敬遠大谷翔平 2連勝天使
才抽筋照上場 大谷再炸第39轟 藍鳥陣營爆粗口「為何要給他打」

才抽筋照上場 大谷再炸第39轟 藍鳥陣營爆粗口「為何要給他打」
MLB／大谷打到雙腿抽筋仍輸 教頭：沒想過進傷兵可能

MLB／大谷打到雙腿抽筋仍輸 教頭：沒想過進傷兵可能
MLB／大谷再炸第39轟 掀藍鳥陣營口角「為何給他打？」

MLB／大谷再炸第39轟 掀藍鳥陣營口角「為何給他打？」

熱門新聞

美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54
熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸