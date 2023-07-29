MLB／大都會清倉 恐交易韋蘭德？ 傳遊騎兵和太空人是下家

大都會 歷經慘澹的半季後，目前已經開始有所動作，稍早已將自家牛棚好手羅伯森（David Robertson）送走，象徵這季宣告失敗，據MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）的報導，外界認為大都會最終會選擇交易掉去年美聯塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander），遊騎兵和太空人 都是下家之一。

報導內指出，遊騎兵將會是交易韋蘭德的領跑者，因為他們正在尋求補強先發投手，預計在交易截止日前會積極行動。費恩森也提到，遊騎兵在休賽季曾希望簽下這名好手，不過最終他仍選擇加入大都會。

報導內也提到，前東家太空人也是韋蘭德潛在的落腳處，過去韋蘭德曾效力太空人長達近6年，並在期間拿下2座世界大賽 冠軍。

韋蘭德季前與大都會隊簽訂了一份兩年8670萬美元的大約，含完整不可交易條款，與隊友薛則（Max Scherzer）並列大聯盟榜首。不過他的合同還包括2025年3500萬美元的自動續約選擇權，如果他在2024年投超過140局，該選項將轉為球員選擇權。

現年40歲的韋蘭德本季先發出賽12場，吃下89局，戰績5勝5敗、防禦率3.24，每局被上壘率（WHIP）為1.146，與去年拿下18勝，防禦率僅1.75的賽揚身手，有不小的落差。