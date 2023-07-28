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MLB／大谷再炸第39轟 掀藍鳥陣營口角「為何給他打？」

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平28日打出本季第39支全壘打。（美聯社）
大谷翔平28日打出本季第39支全壘打。（美聯社）

昨天連演兩部大片後，棒球巨星大谷翔平像是有用不完的體力，今天在首打席就炸裂陽春砲，鏡頭隨後捕捉到藍鳥陣營的口角，陣中球星查普曼（Matt Chapman）疑似爆粗口質疑總教練史奈德（John Schneider），為何要給大谷打，「他是天使隊上唯一能打的！」

大谷昨天午場完封勝、晚場雙響砲，儘管因抽筋提前退場，今天前往加拿大展開這波競爭美聯外卡的關鍵3連戰，大谷依舊活跳跳出現在先發打線中，擔任第2棒。

面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），大谷首打席就震懾藍鳥主場羅傑斯中心，將第1球93.4哩直球掃出右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助天使先馳得點，他個人連3打席開轟，本季累積39轟。

引起諸多討論的是，棒球網紅「JomBoy」隨後貼出的一段影片，轉播鏡頭捕捉到查普曼對史奈德發怒，明顯帶有「F」開頭髒字，質疑「為什麼我們要給他球打？他是那隊唯一能打的。」講完就閃人。

史奈德則在賽前大力讚揚大谷的表現，驚愕他不知疲倦的體能，「投了一場完封，吃飯、換裝後，然後再打兩支全壘打？老兄，這到底在幹嘛？他真的異於常人，太不可思議了。

今天看到大谷繼續出現在先發打線，史奈德的感想就是「你不累嗎？」他說：「我真的無法想像他現在的體能狀態，光投球應該就很累了。」他更笑答：「如果可以，我是希望他不會打這個系列賽啦！」

對此，天使總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷已獲得了充足的休息，「他睡得很飽，沒問題的，他說他100%準備好了。」

「他說他昨天只是抽筋，不是累了。」尼文相信子弟兵對自己的身體評估，「沒人比他更了解自己的身體。」

尼文也提到，如果還要負擔守備，情況可能就不一樣了，但大谷知道怎麼減少自己的身體消耗，「他比任何人都了解如何運用自己的力量與體能。」今天他也在賽前公布「投手大谷」的下一場出賽預計會是8月4日，將是主場面對水手隊4連戰的首戰。

天使 大谷翔平 加拿大

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