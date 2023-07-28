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MLB／不賣大谷 天使梭哈補強拚季後賽

體育新聞組／綜合報導
天使喊當買家後，立刻從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托。（Getty Images）
天使喊當買家後，立刻從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托。（Getty Images）

天使隊決定留住大谷翔平改當買家，從老虎隊交易先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），放手一搏準備衝季後賽，然而換光農場頂級新秀，戰績若未提升將淪為兩頭空。

這代表天使期待楚奧特（Mike Trout）在8月中歸隊後，能夠繼續與大谷攜手增加衝刺季後賽的機會，目前52勝49敗美聯西區排名第3，距離美聯外卡第3的藍鳥隊4場勝差，而天使前一次打季後賽已是2014年。

天使在明星賽前苦吞1勝9敗，開始聽取各隊提出對大谷的交易方案，不過多是小聯盟球員，且欠缺頂級好手，讓交易難以有效進展；明星賽後天使打出6勝3敗，也讓球團高層轉念留下大谷。

洛杉磯時報分析，天使這筆交易冒很大風險，因大谷將在球季結束後投入自由球員市場，天使有可能失去這位巨星卻得不到回報，且須闖進季後賽才能增加留下大谷的機率。

不過幫大谷找幫手的補強似乎還沒結束，據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使繼續和國民探討換來三壘手卡德拉里歐（Jeimer Candelario）的可能性。

儘管天使陣中已有同樣透過交易到手的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、工具人艾斯柯巴（Eduardo Escobar），加上原先受傷的瑞登（Anthony Rendon），有三名能陣守三壘的砲手，不過若能換來左右開弓的卡德拉里歐，仍能增加調度的靈活性。

天使 季後賽 大谷翔平

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