MLB／天使1日2賽…大谷首場完封勝 第2場雙響砲

第二場比賽，大谷敲出兩支全壘打。（美聯社）

回應球團的All-in宣言，日籍球星大谷翔平 不只投出MLB生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。

洛杉磯天使 作客底特律老虎主場，27日打雙重賽，上午的第一場比賽大谷翔平擔任先發投手，完投9局只被敲1支安打，沒有任何失分，拿下大聯盟生涯近六年的第一場完封勝。

Shohei Ohtani today:



Game 1: Complete Game Shutout

Game 2: 2 HRs



A truly Generational Talent @StoolBaseball

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來源：推特

雙重賽第二場，大谷翔平擔任第2棒指定打擊，3個打數敲出2支安打，都是全壘打。分別是本季第37號、38號全壘打，穩坐大聯盟全壘打王。

26日因雨延賽，天使27日與老虎一日兩戰。天使分別6：0、11：4擊敗老虎，單日進帳2勝，最近4連勝，明星賽後12場比賽打出9勝3敗。

下午1時開打的首戰，大谷翔平先發主投，共用111球投9局，只在5局被4棒卡本特（Kerry Carpenter）敲出唯一安打，飆出8次三振，締造這場1安打完封勝。大谷本季戰績9勝5敗，防禦率3.43。這是大谷自2018年進入大聯盟以來，第一次繳出完投9局沒有失分的完封。