MLB／道奇將在「湖人之夜」致敬Kobe 特製球衣有曼巴精神

美國職棒洛杉磯道奇 隊將在9月1日舉辦「湖人 之夜」主題日,球團也將在這天致敬,長期支持道奇隊的已故湖人巨星布萊恩(Kobe Bryant),並設計紀念布萊恩的特別版球衣,贈送給購買套票的球迷。

布萊恩2020年因空難逝世,他生前十分支持道奇,常在休賽季時到場為道奇隊加油,也曾幫道奇開球,他更在2018年世界大賽第4戰,到場為球迷播報當天的先發打序。

道奇隊日前公布將在湖人之夜送出的球衣樣式,球衣主要配色為黑色,加上蛇鱗片的設計,呼應布萊恩的「黑曼巴」外號。布萊恩過去穿過8號和24號球衣,因此這件球衣正面印有8號,背面則是24號加上布萊恩的名字。另外,字體和字體配色都與湖人球衣相同,左臂上還有湖人隊Logo,整體設計充滿布萊恩的元素。

由於今年8月24日道奇要作客守護者隊主場,因此「湖人之夜」延到9月1日舉辦。目前該場比賽的球衣套票,價格最低為71美元

The Dodgers are giving away this exclusive Kobe Bryant jersey for Lakers Night on September 1st 👀 pic.twitter.com/gb9EeisxHm