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MLB／道奇將在「湖人之夜」致敬Kobe 特製球衣有曼巴精神

聯合新聞網／ 即時報導
已故巨星布萊恩。(路透)
已故巨星布萊恩。(路透)

美國職棒洛杉磯道奇隊將在9月1日舉辦「湖人之夜」主題日，球團也將在這天致敬，長期支持道奇隊的已故湖人巨星布萊恩（Kobe Bryant），並設計紀念布萊恩的特別版球衣，贈送給購買套票的球迷。

布萊恩2020年因空難逝世，他生前十分支持道奇，常在休賽季時到場為道奇隊加油，也曾幫道奇開球，他更在2018年世界大賽第4戰，到場為球迷播報當天的先發打序。

道奇隊日前公布將在湖人之夜送出的球衣樣式，球衣主要配色為黑色，加上蛇鱗片的設計，呼應布萊恩的「黑曼巴」外號。布萊恩過去穿過8號和24號球衣，因此這件球衣正面印有8號，背面則是24號加上布萊恩的名字。另外，字體和字體配色都與湖人球衣相同，左臂上還有湖人隊Logo，整體設計充滿布萊恩的元素。

由於今年8月24日道奇要作客守護者隊主場，因此「湖人之夜」延到9月1日舉辦。目前該場比賽的球衣套票，價格最低為71美元

道奇 湖人 MLB

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