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MLB／不賣大谷翔平 天使隊改當「買家」競爭季後賽

記者蘇志畬／即時報導
天使「二刀流」大谷翔平。（美聯社）
天使「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

大聯盟球員交易時間將在8月1日截止，天使隊球星大谷翔平一直是傳聞焦點，不過根據「運動畫刊」指出，天使隊決定不賣了，不僅要留住大谷，還要改當「買家」。

運動畫刊作家維度奇（Tom Verducci）撰文指出，有消息人士表示，天使隊決定將大谷翔平從交易平台上下架，原因是並未收到滿意交易包裹，而且還進一步要改當買家，在交易截止日前進行補強。

維度奇表示，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）打算增加一名先發投手、一名後援投手，另外也期待楚奧特（Mike Trout）能夠在8月中回歸，增強競爭季後賽戰力，也可能是楚奧特與大谷翔平最後攜手的機會，因為等大谷翔平進入自由市場後，破紀錄合約恐怕讓天使隊難以跟進。

目前52勝49敗的天使隊在美聯西區排名第三，距離美聯外卡第三的藍鳥隊有4場勝差，仍有機會爭取季後賽，而天使前一次打季後賽已經是2014年。

維度奇指出，美國時間7月16日時，天使隊戰績是46勝48敗，開始有球隊提出交易大谷翔平的方案，不過內容都是小聯盟球員，而且欠缺頂級好手，也讓交易難以有效進展。

如果天使隊真的定調大谷去留，可能推動交易市場進展，The Athletic作家史塔克（Jayson Stark）指出，因為大谷，各隊都扣著農場好手不放，也導致其他交易難以進行。

天使 大谷翔平 季後賽

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