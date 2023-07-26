MLB／張育成化身得點圈之鬼連4場打點 紅襪勝王者勇士

張育成連續4場比賽敲回打點寫下生涯次高。（路透）

紅襪隊台灣好手張育成化身「得點圈之鬼」，25日得點圈有人時敲安，連續4場比賽敲回打點寫下生涯次高，本季打擊率1成77，但得點圈打擊率高達3成20，紅襪隊最終7：1擊敗大聯盟勝率第一的勇士 隊。

張育成連續9場先發游擊，25日依舊打第9棒，2局下首打席敲出中外野飛球出局，4局下在2出局後選到四壞上壘，接著發動盜壘成功還因捕手傳球失誤進占三壘，靠杜蘭（Jarren Duran）的安打回來得分。

5局下張育成在1出局、一三壘有人時上場，此戰唯一壘上有人時打擊就把握機會，敲出擊球初速102.8哩的左外野安打，帶有1分打點。

7局下的打席張育成遭到三振，總計3打數1安打，有1分打點、1得分，以及連續2場、本季第3次盜壘成功，張育成從7月22日起連4場出賽都貢獻打點，僅次於2021年在印地安人隊的連6場打點個人紀錄。

張育成今年打擊率緩步提升，目前還不到2成，然而得點圈有人時卻是25打數8支安打，敲回11分打點，得點圈打擊率3成20更是高於紅襪隊團隊平均的2成85。

紅襪隊25日以火力壓制勇士隊，全場敲出12支安打，火燙的吉田正尚單場3安打、2分打點，包含8局下的一發兩分砲，打擊率3成20獨居美聯打擊王。

投手群由傷癒歸隊的薛瑞柏（John Schreiber）作為假先發投1局掉1分後，就沒再讓勇士隊越雷池一步，皮維塔（Nick Pivetta）中繼5局被敲3安、5次三振、無失分，拿下本季第7勝。