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MLB／美聯東區「火藥庫」 5隊可能都當買家

體育新聞組／綜合報導

美聯東區今年再度形成「火藥庫」，金鶯和光芒隊戰績美聯前2，藍鳥、紅襪及洋基隊排在美聯外卡3到5名，每支球隊都是季後賽門票的競爭者，外界也好奇這5隊會在交易大限前做出哪些買賣。

大聯盟官網邀請各隊記者分析交易大限策略，藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）提到，藍鳥近年幾筆交易都兼顧未來，如今要專注打造2023年賽季最強球隊，得考慮交易合約即將到期的球員。目前這種豪華陣容不常見，但表現不穩定，需要有企圖心，找方法讓球隊變更出色。

金鶯記者里爾（Jake Rill）認為金鶯培養年輕野手的部分很優秀，不過投手陣容沒這麼成功。金鶯如果想自2014年後首度搶下美東冠軍，需要補強投手，最好是還能多控制1到2年。里爾認為先發和牛棚都需要升級，日前補強藤浪晉太郎，就是希望他能負責先發和兩大牛棚卡諾（Yennier Cano）和包提斯塔（Félix Bautista）間的局數。

光芒記者貝瑞（Adam Berry）指出，光芒向來是以阻止對手得分見長的球隊，但他們還需要1位第5號先發投手，加上1名終結者讓牛棚更恐怖。如果補強大谷翔平或攻擊型捕手當然好，但最直接的解決方案還是增強投手陣容。

紅襪記者布朗恩（Ian Browne）稱讚紅襪面對傷病潮，仍保持季後賽競爭力，如果繼續保持下去，他們可能當買家，先發投手和牛棚右投是明確的需求。布朗恩認為紅襪在杜南（Jarren Duran）崛起後，外野深度足夠，因此老將杜沃（Adam Duvall）被賣掉不用太驚訝。

洋基記者霍克（Bryan Hoch）指出，洋基強勢橫掃皇家後，進行清倉大拍賣的呼聲暫時消失。捕手崔維諾（Jose Trevino）整季報銷後，捕手需要補強。左外野手的問題仍存在，貝林傑（Cody Bellinger）是合適的人選，也可以試試看索托（Juan Soto）。霍克認為洋基沒理由賣托瑞斯（Gleyber Torres），他合約還有1年多，同時是洋基最穩定的打者。先發投手赫曼（Domingo German）和貝德（Harrison Bader）則是可以考慮交易掉的人選。

洋基 季後賽 皇家

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