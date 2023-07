MLB／大谷翔平吞K撇嘴 2保送得分跑出第12盜

4分領先對天使 隊來說不夠保險 ,莫尼亞克(Mickey Moniak)守備瑕疵差點改變戰局,好在延長賽敲出超前安戴罪立功,驚險以7:6擊敗老虎隊,而大谷翔平 雖然3打數無安打,但2次四壞保送都跑回來得分,包含一次盜壘建功。

大谷翔平今天先發第2棒、指定打擊,1局上就在一壘有人時獲得四壞保送,1出局後穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)的二壘安打為天使隊送回2分。

3局上大谷敲出左外野飛球出局,不過5局上1出局、三壘有人時再次選到保送,下一棒瓦德(Taylor Ward)敲出高飛犧牲打,穆斯塔卡斯安打將大谷送上三壘,接著大谷成功盜上三壘,也讓艾斯柯巴(Eduardo Escobar)的左外野短程安打能有打點進帳。

6局上大谷翔平打擊時,在2好1壞時面對低角度球路選擇不揮棒,但主審認定好球三振,令大谷忍不住撇嘴苦笑,搖著頭離開打擊區,總教練尼文(Phil Nevin)也在休息區對著主審大聲抗議。

9局上天使隊追加2分,不過大谷被三振沒參與到,總計3打數無安打,打擊率下滑到2成99,被三振2次,另外2次四壞保送上壘都得分,另外跑出本季第12次盜壘成功。

9局下老虎隊攻下4分追平比數,天使隊終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)被敲4支安打,其中追平的2分打點安打,是中外野手莫尼亞克沒接到球、彈出場外的場地二壘打,10局上莫尼亞克敲出超前二壘打,只不過靠暴投上三壘後被牽制出局,好在天使隊還是守下勝利。

Mickey Moniak can’t come up with the catch and the Tigers tie the game! pic.twitter.com/iNPLY0EGER