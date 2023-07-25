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MLB／大谷翔平吞K撇嘴 2保送得分跑出第12盜

記者蘇志畬／即時報導
不認同主審的好球判決被拉掉吞K，大谷忍不住撇嘴苦笑。（美聯社）
不認同主審的好球判決被拉掉吞K，大谷忍不住撇嘴苦笑。（美聯社）

4分領先對天使隊來說不夠保險，莫尼亞克（Mickey Moniak）守備瑕疵差點改變戰局，好在延長賽敲出超前安戴罪立功，驚險以7：6擊敗老虎隊，而大谷翔平雖然3打數無安打，但2次四壞保送都跑回來得分，包含一次盜壘建功。

大谷翔平今天先發第2棒、指定打擊，1局上就在一壘有人時獲得四壞保送，1出局後穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的二壘安打為天使隊送回2分。

3局上大谷敲出左外野飛球出局，不過5局上1出局、三壘有人時再次選到保送，下一棒瓦德（Taylor Ward）敲出高飛犧牲打，穆斯塔卡斯安打將大谷送上三壘，接著大谷成功盜上三壘，也讓艾斯柯巴（Eduardo Escobar）的左外野短程安打能有打點進帳。

6局上大谷翔平打擊時，在2好1壞時面對低角度球路選擇不揮棒，但主審認定好球三振，令大谷忍不住撇嘴苦笑，搖著頭離開打擊區，總教練尼文（Phil Nevin）也在休息區對著主審大聲抗議。

9局上天使隊追加2分，不過大谷被三振沒參與到，總計3打數無安打，打擊率下滑到2成99，被三振2次，另外2次四壞保送上壘都得分，另外跑出本季第12次盜壘成功。

9局下老虎隊攻下4分追平比數，天使隊終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）被敲4支安打，其中追平的2分打點安打，是中外野手莫尼亞克沒接到球、彈出場外的場地二壘打，10局上莫尼亞克敲出超前二壘打，只不過靠暴投上三壘後被牽制出局，好在天使隊還是守下勝利。

天使 大谷翔平 保險

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