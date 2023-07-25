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MLB／大都會「塞揚連線」拆夥？ 巨人招手韋蘭德

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德豐富的季後賽經驗預計讓他在交易市場上有不少討論度。（Getty Images）
韋蘭德豐富的季後賽經驗預計讓他在交易市場上有不少討論度。（Getty Images）

本季令人失望的大都會越來越有可能在交易大限前扮演賣家，在許多季後賽競爭者都有補強先發需求的情況下，「賽揚連線」薛則（Max Scherzer）和韋蘭德 （Justin Verlander）今年表現雖雙雙未達生涯水準，但過往實績跟豐富的季後賽履歷仍引起不少球隊的目光。

去年休賽季大都會雖然未能留下有「地表最強投手」美譽的狄葛隆（Jacob deGrom），但轉而跟甫獲美聯賽揚獎的韋蘭德簽下2年8600萬美元的合約，與再前一年簽約的薛則並列聯盟最高薪。由這兩位半隻腳跨入名人堂的大投手所組成的前兩號先發，是聯盟最貴、最豪華的賽揚級連線。

然而，現實並沒有像理想一般豐滿，韋蘭德開季就因傷勢直到5月才迎來初登板，而薛則則是面臨近年來最大低潮，本季成績甚至未達聯盟平均水準，還曾捲入「抹油」風波。即使如此，兩人都有世界大賽冠軍的經歷，季後賽登板次數加總超過60場，豐富的季後賽閱歷到了10月戰場對於穩定軍心有極大的影響。

大都會目前距離外卡有7.5場的距離，隨著731交易大限逐漸到來，韋蘭德跟薛則兩名投手是大都會手中最有交易價值的資產，雖然兩人年薪數字都不小，但都將在明年到期，如果大都會願意負擔部分薪資，估計會是交易市場上的熱門標的。

目前包含光芒、金鶯、遊騎兵、道奇、太空人都有補強輪值的需求，據「MLB Network」記者摩洛西（Jon Morosi）表示，巨人隊是對韋蘭德最感興趣的球隊，即使韋蘭德的合約中有完整的禁止交易條款，但應不會拒絕被交易到有機會打季後賽的球隊。

大都會 季後賽 太空人

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