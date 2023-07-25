我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

MLB／打擊率逾3成…大谷拚雙冠王 吉田搶打擊王

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平奪下美聯全壘打王的機會很大。（美聯社）
大谷翔平奪下美聯全壘打王的機會很大。（美聯社）

大聯盟各隊本季出賽都已接近、甚至超過100場，目前打擊率3成以上只有10人，日籍球員就占兩席，包括紅襪隊吉田正尚3成15、天使大谷翔平3成02；從目前情勢看來，大谷很有機會奪下美聯全壘打王，吉田能否贏得打擊王，也是日本球迷關心的焦點。

馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）目前打擊率3成79、安打139支都是大聯盟榜首，挑戰單季4成打擊率一直是熱門話題，能否跟上紅襪隊傳奇球星威廉斯（Ted Williams）1941年4成06的腳步，成為大聯盟近82年首位4成打者，接下來62場比賽將是極大考驗。

本季打擊率前3傑都是國聯球員，光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）23日對金鶯隊5打數2安打，打擊率從3成16升至3成17，躍居美聯打擊王；吉田對大都會隊5個打數掛零，打擊率從3成19掉到3成15，在大聯盟排名第5、美聯退居第2，也是亞洲球員最高。

大谷對海盜隊之戰3打數1安打，本季第36轟出爐，打擊率維持3成02，在大聯盟排名第9、美聯第5；值得一提的是，大谷不但挑戰生涯首座美聯全壘打王，也有很大機會爭取雙冠王，目前77分打點暫居第2，只落後遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）3分。

過去亞洲球員從未有人拿過全壘打王、打點王，鈴木一朗效力水手隊時，2001年新人球季打擊率3成50、2004年3成72，兩度奪下美聯打擊王，另有7次安打王，他也是「3千安俱樂部」唯一亞洲成員（生涯19年3089支安打）。

此外，紅襪隊台籍好手張育成23日對戰大都會，8局下被對手觸身球砸中似乎無大礙，上壘後還跑出本季第2次盜壘成功。

事後他也在社群貼出包紮的照片，表示自己沒有問題，還幽默寫到，「一秒變拳擊手，謝謝大家的關心。」

大都會 大谷翔平 天使

上一則

MLB／大都會「塞揚連線」拆夥？ 巨人招手韋蘭德

延伸閱讀

大谷敲出第36號全壘打 首度砲轟海盜 開轟版圖「解鎖」到第23隊

大谷敲出第36號全壘打 首度砲轟海盜 開轟版圖「解鎖」到第23隊
MLB／張育成 首度砲轟塞揚強投

MLB／張育成 首度砲轟塞揚強投
MLB日籍強棒吉田正尚 愛上波士頓蛤蜊巧達濃湯

MLB日籍強棒吉田正尚 愛上波士頓蛤蜊巧達濃湯
MLB／張育成好手感再打大都會 對戰3場都有安打、打點

MLB／張育成好手感再打大都會 對戰3場都有安打、打點

熱門新聞

熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54

足球／梅西邁阿密國際首秀 傷停補時自由球絕殺對手

2023-07-21 22:45
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

2023-07-19 08:26
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
2023女子世界盃足球賽，丹麥隊與中國隊激戰90分鐘，最後以1比0氣走中國女足。（美聯社）

女足世界盃／丹麥1比0絕殺中國

2023-07-22 13:03

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年