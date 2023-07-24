MLB／張育成 首度砲轟塞揚強投

紅襪隊旅美好手張育成5局下轟出陽春砲。（歐新社）

紅襪隊22日在波士頓 主場對大都會 隊進行雙重賽，台灣旅美好手張育成第2戰出現關鍵全壘打，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），助紅襪追平比數，也帶動全隊反撲氣勢，終場以8：6獲勝，終止3連敗。

張育成這支陽春砲，直接飛越芬威球場左外野「綠色怪物」全壘打牆，本季第5轟、生涯第19轟，也是旅美球員歷年23支全壘打紀錄中，首次從塞揚獎投手的手中開轟。

旅美好手從2002年陳金鋒登上道奇 隊大聯盟開始，歷年23轟紀錄由4名球員完成，胡金龍2轟，郭泓志、林子偉各有1轟。

張育成22日首戰2打數1安打、攻下兩分打點，第2戰5局下逮到薛則84英里失控滑球，轟上左外野看台，助紅襪追成3：3平手，也讓紅襪改變命運，5到7局狂攻6分打下江山。

此外，波士頓紅襪日籍打者吉田正尚也繳出4打數3安打1分打點及1次成功盜壘的佳績，也是本季第9次「猛打賞」，目前以3成19打擊率暫居美聯打擊王。

紅襪對戰紐約大都會，吉田從首局首打席就火力全開，先敲出左外野方向安打，接著又在3局及7局的第2打席及第4打席分別敲安，演出4打數3安打的「猛打賞」表現。

這是吉田本季第38次有單場雙安以上表現，也是第9次「猛打賞」，表現相當活躍。本季至今打擊率3成19，暫居美聯打擊王。