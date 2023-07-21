MLB／雙城守護神飆104.8哩火球 包辦聯盟前5快

雙城隊終結者杜蘭（右），飆出本季最快球速。（Getty Images）

雙城隊作客西雅圖 ，19日以6：3擊敗水手隊，4連戰暫以2勝1敗領先，25歲「守護神」杜蘭（Jhoan Duran）9局下飆出104.8哩速球，刷新自己保持的紀錄，再度締造大聯盟本季最快球速。

兩隊第3戰賽前，杜蘭保有大聯盟本季最快4球，都在104.4到104.6哩（168到168.3公里）之間；雙城打完9局上領先3分，他在9局下登板，一度面臨兩出局二、三壘有人的危機，但用再見三振奪下本季第16場救援成功。

杜蘭用20球完成關門任務，被揮出1支安打、1次觸身球，飆出兩次三振，11顆速球都在102哩以上，另外搭配3顆快速指叉球、6顆曲球，讓水手打線無法破蛋。

杜蘭在1出局一、二壘有人時，面對水手4棒蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）飆出104.8哩火球，不但是本季大聯盟最快，也是2008年官方開始測速以來第11快；最誇張是蘇亞雷斯還能打到球，擊成游擊方向滾地球出局，推進壘上兩名隊友。

杜蘭接下來面對佛德（Mike Ford），連投兩顆曲球搶到兩好球，接著飆出104哩速球，讓他揮空三振，幫助雙城2連勝，以50勝47敗在美聯中區排名第1。

去年4月9日登上大聯盟至今，杜蘭出賽92場投出4勝8敗19中繼24救援、防禦率1.95，速球的均速是大聯盟第2快，只落後天使 隊菜鳥右投喬伊斯（Ben Joyce），也是史上僅有5名球速達104哩的投手之一，

杜蘭強調沒有刻意追求球速，只是繼續做好自己的事，「竭盡全力投向本壘，自然就會發生。」