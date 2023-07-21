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MLB／被三振怒踹冰桶出氣 水手外野手左腳骨折淪傷兵

記者陳宛晶／即時報導
水手隊24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）19日怒踹冰桶出氣後，20日落淚向媒體證實左腳骨折進入傷兵名單。（美聯社）
水手隊24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）19日怒踹冰桶出氣後，20日落淚向媒體證實左腳骨折進入傷兵名單。（美聯社）

招惹開特力冰桶的下場，就是前進傷兵名單一遊，MLB水手隊24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）昨天在9局下纏鬥9球遭到三振後，怒踹冰桶出氣，今天證實左腳骨折。

水手昨天以3：6輸給遊騎兵隊之戰，9局下克蘭尼奇在無人出局、一二壘有人時上場打擊，面對杜朗（Jhoan Duran）的投球，2好球後4度破壞成界外球，但纏鬥9球結局仍是三振，他對自己的表現很不滿意，走進休息區時踹冰桶出氣，卻換來左腳骨折，今天淚流滿面受訪，為不成熟的行徑道歉。

「我對隊友感到很抱歉。」克蘭尼奇表示，「我讓情緒擊潰自己，讓隊友失望了，我會為此事付出全責，不會再犯了。」

他也還原受傷過程，「當時我們在追分，面對可能是最棒的終結者之一，我有一個內容還不錯的打席，但最終卻非想要的結果，然後…，就像我剛剛說的，我犯了錯。」

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）指出，克蘭尼奇的傷勢不須動刀，但勢必會缺席一段時間，「沒有人會比他本人感覺更糟，我相信他會從中學到一課，對其他選手也是一樣，選手在結果不佳時當然會沮喪，但你必須能夠控制自己的情緒，那才是職業選手，昨晚他就讓情緒擊敗了自己，也影響到了團隊。」

MLB

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