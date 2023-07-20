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MLB／大谷單場4保送 天使照樣橫掃洋基寫13年紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
天使對戰洋基，大谷翔平打擊頻被保送，大棒火力無法施展。（Getty Images）
天使對戰洋基，大谷翔平打擊頻被保送，大棒火力無法施展。（Getty Images）

洋基隊19日給足天使隊二刀流好手禮遇，大谷翔平全場5打席4度獲得保送，是本季單場最多保送的一次，然而天使還是以7：3贏球，完成13年來首度三連戰橫掃洋基的壯舉。

大谷翔平19日擔任先發第2棒、指定打擊，全場沒太多好球可攻擊，1局下、3局下、8局下都選到四壞保送，6局下1出局、二壘有人時則是被故意四壞保送，只有4局下在球數落後時遭到三振，全場扣掉敬遠，看了22球，其中僅9顆好球。

大谷翔平的連續7場敲安也因此中斷，總計1打數無安打，另有4次保送，個人最近三年來第三度被單場4次保送「禮遇」，前兩次是2021年9月22日、24日。

即使如此，洋基還是鎖不住天使攻勢，1局下保送大谷後，被瓦德（Taylor Ward）敲出兩分砲，2局下倫西佛（Luis Rengifo）也轟出兩分砲，3局下則是2保送後攻勢串聯，再添2分，8局下瓦德的場地二壘打追加1分。

8局下掉分的洋基投手康利（Tommy Kahnle）氣到不行，退場後對著休息區電風扇發脾氣，先將它打到地上，又狠狠踩了幾腳。

天使前兩場比賽以4：3、5：1擊敗洋基，19日完成系列賽橫掃，是隊史自2009年7月10日到12日以來第一次橫掃洋基。

洋基 天使 大谷翔平

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