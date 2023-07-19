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MLB／大谷翔平搶下三壘安打王 天使贏球重返5成勝率

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天雖沒開轟，但一支強勁三壘打為自己獨居大聯盟三壘打王。（路透）
大谷翔平今天雖沒開轟，但一支強勁三壘打為自己獨居大聯盟三壘打王。（路透）

不只要當全壘打王，天使隊好手大谷翔平18日雖沒開轟，但一支強勁三壘打為自己獨居大聯盟三壘打王，還進帳1分打點，幫助天使隊以5：1擊敗洋基隊，再次回到5成勝率。

大谷前3場連續開轟，將獨居大聯盟全壘打王的數字推進到35轟，雖然最後打席出現不適表情，但今天照常先發第2棒、指定打擊，前兩打席分別是三振、四壞保送。

5局下大谷從洋基先發投手赫曼（Domingo German）手中敲出右外野深遠飛球，剛好落在角落線邊，不僅壘上跑者回來得分，大谷也有充裕時間跑上三壘，本季第7支三壘打出爐，擊球初速達110.5哩（約177.8公里）。

7局下的最後打席，大谷沒能完成連4場開轟壯舉，而是被阿布瑞尤（Albert Abreu）一顆低角度走後門的伸卡球三振，賽後總計3打數1安打、1打點，打擊率3成07。

天使不只大谷能打，他在1局下被三振後，第3棒莫尼亞克（Mickey Moniak）敲出2分砲，為天使先馳得點，5局下也接在大谷後面敲安追加1分，總計4打數3安打、3分打點，打擊率3成36。

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）7.1局被敲2安僅失1分，外加7次三振、3次四壞保送，好表現收下本季第5勝。

天使隊先前吞下6連敗，但近期4戰3勝，又將戰績拉回到48勝48敗，不過在美聯西區仍排在第四，距離首位遊騎兵隊還有9場勝差，美聯外卡則排第7，距離前3還有4.5場差距。

天使 洋基 大谷翔平

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