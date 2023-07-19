MLB／追平轟擊退洋基 大谷霸氣振臂怒吼

天使對洋基一戰，大谷翔平第7局敲出追平兩分砲，之後延長賽打敗洋基。（美聯社）

大谷翔平真的不喜歡輸的感覺，17日用球棒證明自己所言，第7局敲出追平兩分砲，甩棒帶有狠勁，連總教練尼文（Phil Nevin）都說：「那是我所見過他在場上最激動的一刻。」天使 隊靠這一轟逼進延長10局以4：3擊敗洋基 隊。

大谷4打數敲3安打，前兩打席依序是一壘打、二壘打，第三打席在一、三壘有人，洋基索性不給打，故意四壞將他請上一壘，這是大谷生涯首次連3場獲得「敬遠」，也是首次在一壘有人被故意四壞保送。

後續的劇情，更證明洋基閃他有道理，7局下天使1：3落後，大谷在一壘有人時上場打擊，一棒掃出追平兩分砲；他一出手就知「有了」，霸氣帶有狠勁的甩棒，繞壘時也幾度振臂大吼、表露情緒，本季第35轟持續在全壘打榜上獨走。

大谷本季已在7局後敲出14轟，為大聯盟之最，更誇張是其中12發出現在6月13日後的近28場比賽，而全大聯盟其他選手在同段區間7局後的全壘打總數也是12發，大谷一個人抵全聯盟。

「隊上超級球星在這時挺身而出，真的很酷，這次我們最終贏了比賽，沒浪費他的付出。」尼文看得出大谷開轟當下情緒，「他在乎勝利，過去兩周球隊戰績對他來說令人沮喪，跟隊上所有人一樣，但他想贏，且想在這裡贏。」

天使接下來兩周的戰績可能會決定大谷的去留，因此天使球員的表現備受球迷關注，天使左投德梅斯（Reid Detmers）接受「The Athletic」記者布朗（Sam Blum）訪問時表示，大谷翔平的交易流言隨處可見，令他感到無奈，「這一切都在該死的MLB Network上，所有人都在推特談論，人們開始標記我們，很難無視。」

MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳處絕對不是道奇 隊，但道奇非常有機會在自由市場上得到他。海曼指這是因為天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）無意把大谷送到同城球隊，「我和道奇的人聊過，他們都很清楚大谷不會被交易到道奇，就算大谷未來進入自由市場後，還是有可能長期落腳道奇，但天使老闆不會這麼做。」